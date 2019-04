“Venimos a trabajar con todo”: Alejandro Tavares

“Queremos ser el mejor sistema público de radio y televisión de México y de Latinoamérica”, así responde en entrevista Alejandro Tavares al cuestionarle cuál será su mayor reto ahora que fue nombrado como el nuevo director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV).

“Estoy muy contento, es uno de los retos más importantes que tengo en mi carrera; estoy muy agradecido con el gobernador Enrique Alfaro, desde 1941 no presentaba un gobernador al director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, eso me tiene muy contento, porque siento un respaldo total del gobernador; por otro lado le dimos un recorrido a las instalaciones del sistema y nos dimos cuenta que hay mucho por hacer, hay que adaptarnos a la época que vivimos, los televidentes han cambiado sus formas de consumir; con la fuerte oferta que hay en las plataformas tenemos que meternos forzosamente en esta dinámica de las plataformas sociales, de las redes sociales, de la multimedia”.

A lo anterior agrega que “el canal estuvo abandonado durante la última administración, el equipo técnico es muy viejo y realmente lo más valioso del canal es su gente, su creatividad, su empeño, su trabajo; entonces, todo este rezago tecnológico en el que nos encontramos, es una prioridad del gobernador actualizarlo”.

Alejandro Tavares se ha desempeñado por muchos años como locutor de radio en Máxima FM y ahora que será el nuevo director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, según anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro… ¿Dejará los micrófonos?

“No estoy más al frente de Máxima, no estoy más al frente de ‘Rock X La Vida’; pero en cabina me quedaré por las noches; lo hago por hobby, para no alejarme de la radio y del rock que me gusta mucho… Pero lo haré por las noches -de 19:00 a 21:00 horas- para que no haya un conflicto de intereses en mi desempeño como servidor público”, aclara.

Por su parte, el gobernador de Jalisco señaló que invitó a Alejandro Tavares a que encabece este esfuerzo por su gran experiencia “en los medios de comunicación, pero además es un hombre que entiende también la idea de cómo renovar contenidos y cómo mejorar nuestro equipamiento y nuestra tecnología”, comentó ante los trabajadores del SJRTV.

El nombramiento del cargo está enmarcado por un proceso de renovación de la plataforma que hace posible la transmisión de Canal 7 en Guadalajara, así como dos estaciones de radio en Guadalajara, dos en Puerto Vallarta y otra más en Ciudad Guzmán.