Van Gogh en Guadalajara: Tapatíos, listos para vivir la experiencia del pintor en Plaza Patria

A la espera de que la exposición multisensorial “Van Gogh: The Immersive Experience” inicie su temporada en la metrópoli tapatía, teniendo como sede a Plaza Patria, los habitantes de la ciudad están más que listos para formar parte de esta experiencia que tendrá su temporada inicial del 6 de abril al 6 de julio.

Luego de que los organizadores de esta exposición traída de Bélgica presentaron oficialmente el proyecto hace un par de semanas, algunos tapatíos han compartido sus expectativas sobre lo que esperan de este encuentro que desplegará distintos pabellones enfocado en la vida y legado del pintor neerlandés Vincent Van Gogh, resaltando que esta experiencia inversiva en un formato 360 será una de las principales atracciones durante el ya cercano periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

"Dicen que estará muy interesante"

Entre las atracciones de esta exposición se contempla una sala de 12 metros de altura por 28 metros de largo para la experiencia de realidad virtual, así como otras con escenarios 360 para recrear la obra pictórica más emblemática de Van Gogh, los espacios en los que vivió y de los que se inspiró y hacer así un recorrido audiovisual de su vida, además de que también se tendrán áreas con venta de souvenirs.

Edson Alfredo, quien tiene su área de trabajo cercana a Plaza Patria, compartió estar interesado en la exposición de “Van Gogh: The Immersive Experience”, al estar ya analizando las opciones lúdicas que estarán disponibles en la ciudad, en donde permanecerá en este próximo periodo vacacional.

“Ahora que estuve en la plaza sí vi la pintura –las estampas de gran formato que invitan a la expo- sí me gustaría conocer. Había escuchado su nombre – respecto a Van Gogh- y sus pinturas. Me gusta lo abstracto que dibuja, los espirales y todos esos estilos, es lo que más me llama la atención, los colores y tonalidades que manejan”, indicó el joven al considerar que los precios ofertados para ingresar a la exposición parecen accesibles por lo que se asegura se vivirá.

Van Gogh en Guadalajara: Con grandes expectativas

La curiosidad también está presente en la señora Dayan Orozco, quien siendo vecina de Tesistán, suele acudir con frecuencia a Plaza Patria, por lo que está enterada de lo que propone la exposición y con las ganas de visitarla en compañía de su familia, pues también será una de las tapatías que disfrutará de las vacaciones en la metrópoli.

“Sí tengo pensado venir, traer a mis hijos, (he escuchado) que está muy padre, muy completa, con mucho que ver. Sé que –Van Gogh- es de los más populares y conocidos, sí conozco su obra, me interesa venir y ver la exposición en Plaza Patria”, expresó la señora Dayan al resaltar que entre las actividades que también visualiza hacer en los días de asueto son las visitas a los templos durante los días santos.

“No he visto, no me he enterado de los precios, se me haría justo 150 o 200 pesos por boleto por persona o con un descuento familiar también estará interesante. Yo creo que la semana que entra, ya que esté en marcha –la expo- dando tiempo a estos días, ya inauguradas las vacaciones”.

Josefina Arceo Hernández, procedente de La Barca, indicó que ella ya está disfrutando de la metrópoli tapatía a propósito de estar visitando a su familia y a su llegada a Plaza Patria comentó que ya había escuchado algo referente a “Van Gogh: The Immersive Experience” a través de redes sociales.

“Si se puede y me traen mis sobrinos si vengo”, expresó con humor la señora Josefina, quien acompañada por su sobrino también refirió conocer parte de la vida y legado del pintor, por lo que también considera una actividad atractiva para disfrutar en los días vacacionales.

Aunque en el caso de Paola Ramírez, la joven –vecina de Zapopan Centro- tendrá que organizar sus labores escolares aún en vacaciones, detalló estar más que informada sobre la propuesta que oferta “Van Gogh: The Immersive Experience”.

“Sí he escuchado, creo que ya hicieron sold-out, no estoy segura, pero dicen que estará muy interesante por el hecho de que tiene instalaciones, olor. Me gustaría, pero no sé si pueda venir, porque estoy haciendo mi servicio en la escuela. Si es como dicen y van a respetar como viene del extranjero, sí pagaría a lo mejor unos 500 pesos, si vale la pena como dicen, entonces hay que aprovechar”, compartió la joven estudiante al celebrar que este tipo de exposiciones permitan un acercamiento más lúdico hacia el arte y exponentes mundiales como Van Gogh.

“Conozco su obra, un poco de sus historia, creo que está muy interesante también analizarlo psicológicamente, está padre. Me gusta mucho la gama de colores que utiliza en su obra, no soy muy fan del amarillo, pero creo él lo sabe utilizar muy bien, que es lo que más resalta, el dolor que pasó, eso es lo interesante”.

Agéndalo

La exposición interactiva y familiar “Van Gogh: The Immersive Experience” estará abierta al público del 6 de abril al 6 de julio en Plaza Patria, y tendrá un costo para el público de 250 pesos en entrada general (no incluye actividad de Realidad Virtual), 100 pesos para la experiencia de Realidad Virtual y 330 pesos acceso VIP incluyendo todas las actividades.

Para saber: El mundo de Van Gogh llega con realidad aumentada a la ciudad

El ingreso estará permitido a partir de los 3 años de edad (pagando boleto) y se aplicarán los protocolos sanitarios. Los horarios serán de 9:00 a 21:00 horas con funciones cada media hora y cupo máximo de 180 personas por hora.

Los horarios y días de actividad estarán disponibles en la web oficial www.vangoghexpo.com.mx, taquillas del evento en Plaza Patria y en www.accessticket.com.mx.

AC