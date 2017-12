Una lucha que valió la pena pelear

El doctor José Manuel Mireles llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el día de ayer para presentar su libro “Todos somos autodefensas”. El hombre que lideró el movimiento de autodefensas en Michoacán habló de política y de su movimiento.

“El tiempo que duramos combatiendo, y que nos dimos el lujo de decidir quién pisaba nuestra tierra y quién no, hace que la lucha haya valido la pena, incluso los tres años de cautiverio; a mí me preguntó, mientras estaba en prisión, una niña de Oaxaca si valió la pena mi lucha: le respondí que sí porque gracias a la lucha ella me podía escribir. Sí valió la pena el sacrificio”.

También habló sobre la situación actual de Michoacán: “Nos da mucha tristeza salir y ver que Michoacán está peor, que el país está peor”.

Sobre el proceso de escritura, Manuel Mireles habló de los retos que encontró mientras trabaja en el ejemplar. “El mayor reto me lo puso Pablo (su editor) cuando me pidió escribir el agradecimiento del libro. Obviamente fue para todos mis hermanos muertos, porque ellos dieron su vida, yo pagué con mi libertad. Gracias a ellos los pueblos que en aquel tiempo se levantaron siguen siendo libres; desde entonces revisen cuáles son los municipios con cero índice de peligrosidad de la nación mexicana, y verán que son aquellos donde la única autoridad son autodefensas, desde el presidente municipal hasta los veladores. Es un orgullo, es la semilla que nosotros dejamos”.

Concluyó su participación con una idea donde hizo énfasis en la responsabilidad de escribir sobre la lucha: “Nadie en este mundo tiene derecho a escribir la historia de un pueblo, sólo los que la vivieron y nadie más”.