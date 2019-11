Una jornada en torno a las escritoras contemporáneas

Conocer el estado de la literatura de las autoras nacionales actuales y dialogar acerca de la cuestión de género en las letras son los objetivos primordiales de la Jornada Académica “Mujeres, cuerpos y épicas inversas en escritoras mexicanas contemporáneas”, el cual se realiza el día de hoy a partir de las 9:30 horas hasta las 19:30 horas en el Auditorio Salvador Allende del CUCSH (Av. Fray Antonio Alcalde 1140).

El encuentro contará con la participación de las escritoras e investigadoras Carmen Boullosa, Ana García Bergua, Rosa Beltrán, Patricia Córdova, Assia Mohssine, Silvia Peláez, María Guadalupe Sánchez Robles, Diana Sánchez Hernández y Carmen Villoro. El enfoque principal es la reinvención de la épica por parte de las autoras para demoler los presupuestos del modelo cultural hegemónico y patriarcal fundado sobre la diferencia sexual y la exclusión de la mujer de los campos/cantos épicos.

Una de las coordinadoras del evento, Carmen Villoro, quien también es la directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y de la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso, detalla cómo surge este evento: “Me interesó mucho estas jornadas que Assia Mohssine (de la Universidad Clermont Auvergne, CELIS, Clermont-Ferrand, Francia) ha organizado en diferentes ciudades y países, para abordar el tema de la escritura de la mujer. Me interesó porque es muy actual, en este momento estamos todos muy atentos al asunto de la equidad, de la visibilidad, de la escritura y de muchos otros temas de lo femenino; quizá en otro momento histórico no hubiera interesado tanto, pero ahora es un tema muy en boga. Me pareció que sería interesante que se replicara una de estas jornadas integrando a académicas de la Universidad de Guadalajara”.

Para incluir a las investigadoras, se seleccionó a quienes han trabajado con el tema de la escritura de mujeres, y son precisamente estas tres académicas: Guadalupe Sánchez, quien ha trabajado la novela “La corte de los ilusos” y presentará “Las ilusas de la corte. La épica femenina de Rosa Beltrán”; Diana Sánchez expondrá “La narrativa histórica de Carmen Boullosa, un espacio de liberación imaginativa”; y Patricia Córdova, “que se encuentra haciendo una investigación sobre la escritura de mujeres desde la lingüística, su especialidad”, acota Villoro, y mostrará “Las épicas de la cotidianeidad: Carmen Villoro”.

Gracias a esta última presentación, la también poeta participará con la lectura de “La patria, el cuerpo, la casa”. “Como uno de los ensayos es sobre mi escritura, Assia me invitó a que previo a esta participación yo lea uno de mis poemas. En eso consistirá mi participación. También se va a leer un fragmento de una novela de Elena Poniatowska y mis poemas, lo demás es más reflexión y ensayo”.

Además, durante el encuentro se presentará el avance del libro que incluirá los ensayos que han conformado estas Jornadas Académicas. El libro final se presentará oficialmente el lunes en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL), en el stand de la Editorial Universitaria a las 19:00 horas.

Jornada Académica “Mujeres, cuerpos y épicas inversas en escritoras mexicanas contemporáneas”/ Hoy, de 09:30 a 19:30 horas/ Auditorio Salvador Allende, CUCSH.