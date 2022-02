Una “Musa” abre sus puertas a Héctor Navarro

El próximo jueves 10 de febrero a las 20:30 horas, será la inauguración de la muestra “Antología secreta” del artista plástico Héctor Navarro, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA). La exposición estará abierta al público a partir del 11 de febrero y finalizará el 22 de mayo. En entrevista para EL INFORMADOR, el pintor, quien es uno de los creativos más relevantes de la escena cultural en el Estado, habla sobre el proyecto.

La exposición. Se integra por piezas con técnicas mixtas y en algunos casos óleos de diferente temática. Cortesía

“Esta es una obra que por la pandemia digamos que estuvo guardada y un poco más. Y como es obra desconocida, por eso le pusieron ‘Antología secreta”, expresa, quien resalta que desde hace aproximadamente año y medio lo invitaron a hacer este proyecto, el cual consta de 70 piezas, entre pinturas y dibujos. “Son técnicas mixtas y óleos algunos, como es una antología, son diferentes temas en el transcurso del tiempo”.

Explica que en esta exposición no hay una línea temática, pero resalta que por ejemplo, el público podrá observar que a través de ciertas piezas hay un homenaje a la mujer. Recuerda que algunas obras tienen entre 10 o tres años de que las realizó, incluso tal vez otras con más tiempo, “precisamente para dar una imagen que hable del desarrollo y el tiempo de la obra, porque si hablamos de 10 años, quizá sí haya un diferente terminado sobre técnicas”.

Entre las piezas están “Venus fractal”, “Merolico” y “Catrina con aretes”. La curaduría es del MUSA y la muestra es en colaboración con University of Guadalajara Foundation | USA y Legado Grodman. “La habilidad como dibujante del artista y arquitecto es trasladada a pinturas regidas por armónicas estructuras que, mediante los recursos expresivos de la abstracción figurativa, conjugan la definición de las formas con el efecto de matices contrastados. No es un retratista de la apariencia natural del entorno, su obra profundiza más en el análisis racional de los elementos que lo componen”, refiere el recinto.

De largo aliento. El autor recordó que algunas obras tienen entre 10 o tres años de que las realizó, incluso tal vez otras con más tiempo. Cortesía

En tanto, para el profesor Giancarlo Von Nacher Malvaioli, los grabados y pinturas del maestro Navarro van de lo heterogéneo a lo homogéneo, pues utiliza todo lo que sume a su perspectiva creativa. “Abstracción y figurativismo, gesto y materia bruta, signo y mancha, simbolismo temático y forma que conlleva su misma significación, expresionismo y rígido constructivismo geométrico. Navarro supera netamente el uso y el sentido histórico de tales términos, rompe sus estrechos límites, los doblega y los emplea a su antojo, asimilándolos y devolviéndolos en composiciones originales y profundamente sentidas”.

El maestro Navarro, quien cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la pintura, agradece la oportunidad de exponer en el MUSA, “mi alma máter (UdeG) es la que me está invitando a exponer, y como egresado de la universidad y profesor en la Escuela de Artes, me están recibiendo”. Además, confiesa que para él como nuevo o reciente proyecto, es el hecho de estar trabajando continuamente.

“Claro, estoy cuidando lo que se va a exponer, pero eso no quiere decir que ahí me quedo, hay que seguir trabajando. Yo hago temas abstractos, no hay una historia muy específica, son formas, son colores y son texturas”. Esta exposición en el MUSA de momento es la más inmediata que tiene.

Una gran trayectoria

Héctor Navarro. El artista plástico inaugurará “Antología secreta” en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA). Cortesía

Héctor Navarro nació en 1937, en la Perla Tapatía. Es arquitecto, escultor y pintor, egresado de la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria artística se inició profesionalmente en 1961. Las temáticas en su quehacer artístico han sido muy variadas; sin embargo, resalta su interés en retratar al hombre y sus problemáticas afectivas, asuntos que ha trabajado en técnicas que van desde el óleo tradicional hasta la experimentación con aluminio, oro de hoja, cobre, maderas o mármoles, entre otros materiales, según se describe en el sitio http://hectornavarro.mx/

En ocasiones su obra es muy texturizada, mientras por momentos apuesta a superficies completamente lisas “para no estar viciado en una sola técnica”, comenta él mismo.

Algunas de sus obras pertenecen a colecciones de los museos: de Arte Contemporáneo, de la UNAM; José Luis Cuevas; de Arte Moderno; de las Artes, de la Universidad de Guadalajara, y de Arte Contemporáneo, de Panamá, así como del Museum of Modern Art of Latin American, de Washington. Entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio Jalisco en Artes (en dos ocasiones), el primer lugar de la Plástica Jalisciense en 1965, y el Premio EX-AEQUA en la XIX Olimpiada.

MQ