Un viaje de los libros a la música

David Villanueva visita la Feria Internacional del Libro con frecuencia, regularmente con su labor como editor. En esta ocasión, lo hace también como músico, con una doble presentación. Como solista (guitarra y voz), David cantará una selección de sus tres álbumes este sábado 25 de noviembre en Cica (José Ma. Vigil, núm. 2272), además de acompañar a Santiago Auserón (Juan Perro) en el Foro FIL el lunes 27.

Demipage —ubicada en el Área Internacional de Expo Guadalajara—es la editorial que dirige desde su fundación en 2003, sello con el que ha buscado darle espacio a creadores que no siempre encajan en el circuito comercial. De sus visitas a la ciudad, comentó vía telefónica desde Madrid: “Suelo ir a la FIL de Guadalajara. En este caso con mayor razón, porque la ciudad invitada es Madrid. Como editor madrileño que soy desde 2003 con Demipage me corresponde estar allí representando mi catálogo. Es la tercera vez que me presentó musicalmente en Guadalajara, las dos anteriores estuve en el Rojo Café”.

Como cantante, Villanueva ha lanzado los discos “Planeta mojado” (2012) y “Esclavos del agua” (2015), con su tercera placa (“Revólver de amor”), por publicarse próximamente. De esta novedad, comentó que es el disco que termina la trilogía: “Está a punto de salir”. El título viene de un poema de Félix Francisco Casanova, un poeta que murió a los 19 años de edad: “Es un autor canario que murió en los años setenta. Rescatamos al autor en 2010, fue un boom… Hemos tardado siete años en preparar las obras completas. Es un trabajo editorial impecable, me enorgullece. Somos abanderados de Félix Francisco Casanova”.

En contacto directo con su público

En su concierto del sábado, el músico se presentará de manera individual: “Estaré yo solo con la guitarra, una manera de encontrarse muy directamente con el público”. De su participación con Auserón, David agregó: “Es un gran honor, Santiago es una persona muy cercana, por amistad y a la editorial. Han participado él y su mujer, Catherine François, en nuestras propuestas editoriales”.

Además de la novedad de Casanova, Demipage llega a Guadalajara con una antología: “‘Drogadictos’, es un libro que habla sobre drogas, una antología (una marca de la casa: reunir a muchos autores)”. Sobre un tema tan frecuente en la literatura como han sido las drogas, sobre todo en el siglo XX, la visión de la antología es presentar “Nada de apología, cero de moralina… Tenemos una selección de doce autores geniales. Todos hacen una droga cada uno… No tiene una estética beatnik, ni nada habitual”.

A propósito de esa combinación de vocaciones con la música y la edición literaria, Villanueva platicó: “No es algo que haya buscado de alguna manera automatizada o pensada desde mis inicios. Al final la energía lleva por donde ella quiere. La música estuvo al principio, desde que abandoné el colegio empecé a tocar y grabar. Fue mi vida de postadolescente. Mi primera juventud la pasé recorriendo muchos pueblos en España, aprendí a ser músico”. La edición llegó como un resultado de las lecturas y la formación literaria.

Sobre Madrid en la FIL, el editor y músico dijo: “Me hace mucha ilusión que le den el premio a la mejor labor editorial independiente a la editorial Páginas de Espuma, que lleva haciendo una grandísima labor desde hace muchos años con Juan Casamayor”. Otra presencia que celebra David es la del ganador del Premio Alfaguara de Novela 2017, Ray Loriga.

PRESENTACIONES

25 DE NOVIEMBRE

David Villanueva en Cica (José Ma. Vigil, núm. 2272), 20:30 horas.

27 DE NOVIEMBRE

Santiago Auserón (Juan Perro) con David Villanueva, Foro FIL (en Expo Guadalajara), 21:00 horas.