Un viaje de fantasía en formato de cómic

La autora costarricense Monserrat Curriel publicó la primera entrega de “Sarita Libúh y el misterio después del puente”, la adaptación a cómic de su novela fantástica (con ilustraciones de Ed Jiménez y publicada en México por 413 Grupo Editorial).

Desde su hogar en Europa, la escritora nos platicó sobre el origen de esta historia: “La escribí en 2017, cuando estuve en un periodo de reposo obligatorio en mi segundo embarazo. Utilicé la escritura como una catarsis, un hobby. No sabía que iba a publicarla”. Cuando terminó el relato lo leyó una amiga suya, quien logró publicarla en Almería (España): “La novela fantástica vendió muchos ejemplares desde la primera semana, sin publicidad, con muchas ventas en plataformas sociales”.

Posteriormente vino la idea de hacer un álbum ilustrado: “El trabajo de Ed Jiménez me convenció, luego de sondear el trabajo de varios ilustradores. Nos entendimos muy bien Ed y yo. Me conmovió un montón, supe que era ella. Fue amor a primera vista. A partir de allí empezamos a trabajar en los diferentes visuales. Ese tema mágico de cómo la historia empieza a tomar color y forma fue impresionante. Cuando tuve la novela en mis manos, solo texto, me sentí muy feliz, cumpliendo un sueño. Pero al ver el cómic es diferente: ya es un sueño compartido, no solo lo que yo quiero como talento sino también Eduardo, que está aportando, y cómo juntos llevamos la historia a un nivel más alto”.

Esta es la primera entrega de siete, en donde se contará la historia completa de la novela fantástica. Sobre este género literario, la autora compartió. “El tema de la fantasía me gusta desde muy pequeña. Me encanta el misterio, la fantasía, la magia. Fui una niña muy feliz, escuchaba mucho las anécdotas o leyendas de mi país que contaban mi abuela, mis tías y mis padres. Me parecía increíble cómo en quince minutos podíamos ir a un lugar fascinante, a un mundo mágico. Creo que eso cultivó y estimuló esa parte de mi imaginación. Desde muy pequeña estuve escribiendo y narrando cosas”. La periodicidad para publicar el resto de la adaptación a cómic es de tres meses, según el plan.

Sobre “Sarita Libúh”, Curriel afirmó: “Tiene esta idea de que podemos conquistar los sueños, habla de la gestión de emociones, de transformar la idea del miedo en una energía que podemos utilizar a nuestro favor. Fue una mezcla de sentimientos propios manifestados en una obra de fantasía”.

Portada del primer número. Ilustrado por Ed Jiménez. Cortesía

Emprende y supera obstáculos

Además del libro la autora comercializa memorabilia, como una botella de agua, a la par de aliarse con fundaciones: “Lo que empezó como un sueño como un libro ahora ha tomado otros caminos. Se vuelve una marca, hay quien me dice por qué no hacer esto u otro. El proyecto nació también con la idea de ser solidario, poder llevar esperanza y luz al mundo. Es un mensaje motivador, pero también que se pudiera dar algo físico y tangible, para ayudar a fundaciones que apoyan a la niñez. Así empezamos a trabajar con fundaciones y empresas”.

En un sentido metafórico, “El misterio después del puente” es también una referencia vital: “Soy costarricense, hace siete años vine a Suiza, con la meta de conquistar un sueño. No fue fácil, hubo muchos desafíos. Este título sí nace de estos últimos diez años de mi vida, viajé primero a Holanda, Bélgica, Francia y luego en Suiza. Eso me permitió conocerme a mí misma en soledad, cuidando de mi hija mayor, pero también de todas las personas que vi a mi alrededor, que me dieron un mejor significado de la humanidad”.

MQ