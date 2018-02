Un performance que surge de la memoria

Este martes, el Larva fue la sede de la función “Entre lo que todavía no está y lo que ya no está”, performance de Juan Domínguez. Artista proveniente de la danza, en este monólogo incorporó una serie de citas, descontextualizaciones de ideas filosóficas, literarias y anécdotas personales. Entre el cúmulo de textos con los que se alimenta la obra está la historia de Juana de Arco, los comentarios filosóficos de Walter Benjamin y Giorgio Agamben (de quien proviene el título de la pieza), un inesperado (y falso) encuentro con Susan Sontag, referencias publicitarias con Jean Claude van Damme, a la par de evocaciones familiares.

“Toda la obra son citas: es un concepto extendido de la cita. No sólo a literatura y a filósofos: cito mi trabajo anterior, mi vida”.

La totalidad del texto se conformó de ese modo: “Toda la obra son citas: es un concepto extendido de la cita. No sólo a literatura y a filósofos: cito mi trabajo anterior, mi vida”, comentó Domínguez. Al igual que el Quijote de Pierre Menard de Jorge Luis Borges: “La cita, fuera de contexto, produce cierta autoridad. Me gusta eso: cómo la expansión de la cita crea que una anécdota familiar esté a la misma altura que una cita filosófica”, comentó el artista antes de la función. Un efecto en el público es la rememoración de sus propias anécdotas: “A través de mi autobiografía fragmentada hago que ellos piensen en la suya”.

De los comentarios de Benjamin recobró la idea de hacer un libro sólo con citas: “Me gustó mucho esa idea, y quise hacerla en escena. Es una idea expandida: también me invento citas. Hay reales, pero también imaginadas: hablo de Sontag y que me encuentro con ella en los años noventa, pero no es cierto”.

El artista español Juan Domínguez comenzó en el ballet hace 25 años, para luego moverse a la danza contemporánea. Más tarde empezó su obra propia en la que incorporó escritura y elementos visuales.