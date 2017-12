Un libro para abrir los ojos

El autor y divulgador de la ciencia Jürgen Klaric visitó la FIL para presentar la nueva edición de “Estamos ciegos”, además de participar en el programa “La FIL también es ciencia”. En edición de Paidós, el libro explora y ejemplifica el neuromarketing, un área en la que Jürgen se ha especializado.

Sobre el marketing y sus nuevas posibilidades, el autor platicó en entrevista: “Hoy el que no sabe de marketing digital y que no lo domina, para empezar va a decir que no funciona tan bien como el tradicional. Es la primera excusa: claro, si no lo sabes usar nunca va a funcionar mejor. Pero si lo sabemos usar, con eso se pueden lograr resultados espectaculares. No conozco una posibilidad más amplia y más efectiva para trabajar mejores resultados. Estamos ciegos, porque negamos la posibilidad de dar más éxitos en las redes en lugar de los medios tradicionales”.

Y así como cambia el medio, también ha de cambiar el mensaje: “Debe ser mucho más concreto, más rápido, interactivo con la gente. Cuestionar a la gente. Si no es aburrido, y no funciona”. Sobre estas nuevas prácticas, Klaric agregó: Me parece interesante lo que se hace en redes, no en medios tradicionales. Allí no hay tantas cosas novedosas. En redes hay cosas como los influenciadores, se hacen películas para posicionar ciudades, marcas de carros. ‘James Bond’ posicionó la marca de un carro”.

El mejor marketing, agregó Jürgen, es aquel que no intenta vender de manera explícita: “Lo digo en mi anterior libro: La mejor forma de vender es sin vender, sin decir nada: vemos a ‘James Bond’ en un carro divino, el tipo súper interesante. A la gente se antoja en el cine investigar qué carro era… Todo entra por los ojos y por los sentidos”.

A propósito de su presencia en la FIL, Jürgen platicó: “La feria es espectacular. Es una gran oportunidad para todos los autores de venir y conocer a los lectores, hablar con los editores y planear cosas nuevas. Vienen muchas cosas nuevas. Siempre vengo a hablar”.