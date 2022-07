Trino Camacho: "Vamos a apelar a lo lúdico y sabroso"

Si una cosa tiene clara Trino Camacho, el gran monero, es que de entre los talleres que oferta el programa de actividades para Guadalajara Capital Mundial del Libro (GCML), el que estará a su cargo —sobre Novela Gráfica y Humor— no es un curso “para enseñar a dibujar” sino un “taller creativo en el que lo vamos a pasar muy bien”.

Además, tras conocerse que se amplió la vigencia de la convocatoria para los talleres (en los que pueden participar todos los escritores y escritoras, publicados o inéditos, que deseen desarrollar un proyecto en el área de su preferencia), el registro está a poco de cerrar este lunes 11 de julio próximo; los resultados se darán a conocer el día 29 y las sesiones inician en agosto.

Un taller creativo

“Me da gusto participar en este taller”, explica el monero, “porque esto está muy bien planeado y se trata de temas que manejo y me encantan: en especial la creatividad, porque aunque diga ahí ‘novela gráfica’, la gente es bienvenida aunque no sepa dibujar, es un taller creativo donde se busca expresarse. Ya si deseas hacer tira cómica, historieta, cartón, viñeta o lo que gustes, está en el taller, no hay que preocuparse”.

Asimismo, detalla Trino, “tendremos invitados de primer nivel, desde Bernardo Fernández (BEF) hasta, Jis, Liniers y Montt; todo el año con gente de calidad gráfica probada, para que todo mundo esté contento y podamos compartir impresiones y todo”.

Equilibrio difícil

Por supuesto que, indica el dibujante, “también hablaremos de cómo lo políticamente correcto está terminando por aplastar un poco el sentido del humor que, si algo tiene, es el objetivo de molestar; digo, no hablo de que vayamos a hacer chistes misóginos o esas cosas que nada aportan, pero el humor inteligente y que escarba un poco en las cosas más horrendas del ser humano, vale mucho la pena para conectar con lo cotidiano”.

Lo anterior, claro, hace recordar que en enero de este año la novela gráfica ‘Maus: Relato de un superviviente’ (1991), del historietista estadounidense Art Spiegelman, fue prohibida en un condado de Estados Unidos por contener “palabrotas” y “desnudez”, algo que parecería absurdo para muchos; y Trino no evita comentar que “se están dando algunos pasitos atrás en muchas cosas: sobre todo en Estados Unidos con lo del aborto, el uso de armas. Vivimos tiempos en que cierta gente busca regresar al medievo por alguna razón”.

Y en esto, el humor es clave, pero —refiere el monero— “está bajo una lupa, y ya tiene años, sobre todo por los de ‘Charlie Hebdo’, que plantean las cosas de manera brutal aunque como humoristas le tememos a los extremistas: ellos quizá no teman desde una postura muy francesa de confianza en la democracia, pero creo que estamos los demás humoristas interesados en abordar muchas cosas que merecen respeto, no para ser considerados como alguien que juzga, porque siempre hemos estado a favor de las minorías. El mundo está tomando un cauce donde el equilibrio es muy difícil de lograr”.

Le voy al Atlas

Por otra parte, reflexiona Trino, “desde hace tiempo pensamos —Jis, Falcón y yo— que esto de ser simplemente caricaturistas lo hemos traspasado para ser humoristas; en los noventa, eso me dio oportunidad de hacer, al trabajar con Carmen Aristegui y Javier Solórzano, doblajes de series viejas y trascender lo del dibujo”.

De igual modo, sentencia el viñetista e ilustrador, “el humor político hoy día se ha vuelto de comisarios, porque el presidente da material para todo y todos los días, pero en el momento en que se hace algo con humor acerca de López Obrador es como si se tocara una fibra sensible y de inmediato uno es catalogado como ‘monero de la derecha’; pero, ‘pérenme’, siempre he sido de izquierdas y una de las premisas es hacer humor desde el escritorio contra el poder, y él es quien ostenta el poder ahora. Se trata de ser crítico, porque así debe ser; pero no por eso van a ponerme en el mismo saco que Alazraki. Parece que se tiene que estar ‘alineado’ y yo no quiero alinearme con nadie, al único equipo que le voy es al Atlas”.

Platicar y cotorrear

Al final, en el taller, apunta Trino, “habrá tarea, aunque tal vez no todos la cumplan; por supuesto que revisaremos proyectos de novela gráfica y para ello estará más de una vez con nosotros BEF, que es un experto en el tema. Además, la estructura que se ha dado al taller me favorece, con 15 alumnos presenciales y 15 que participan de manera virtual; yo creo que los participantes se van a entretener, porque apelaremos a lo lúdico y lo sabroso, vamos a platicar y cotorrear”.

Finalmente, en una era —de redes sociales y soportes web— donde “por un mal chiste puedes perder tu trabajo”, comenta el dibujante, “lo esencial es que para este taller hemos tenido una buena respuesta, y creo será mejor porque los medios son de mucha ayuda para difundir y diversificar el mensaje”.

Toma Nota

Novela Gráfica y Humor/ Talleres GCML

Invitados especiales:

Bernardo Fernández (BEF)/ José Ignacio Solórzano (Jis)/ Alberto Montt/ Ricardo Siri Liniers

Consideraciones:

-Aspirantes deben enviar dossier de candidatura al correo tallereslitgcml@guadalajara.gob.mx e indicar en el asunto en cuál taller desean inscribirse. La selección de alumnos correrá a cargo de un comité de especialistas (participan coordinadores de cada taller). Serán 15 alumnos presenciales, 15 oyentes presenciales, más 30 oyentes adicionales que participan de modo virtual.

-Los mejores trabajos serán publicados. Detalles de la convocatoria para los talleres pueden leerse en https://gdlee.mx/convocatoria-de-talleres-de-creacion-literaria/. El programa completo de actividades de GCML está en www.gdlee.mx