Tomer Cohen y Carolina Mercado engalanan con jazz el Estudio Diana

De parte de Mamba Producciones, y gracias a la promoción de New York Rising Stars, llegan al escenario del Teatro Estudio Diana dos agrupaciones para los amantes de la música; desde Israel, Tomer Cohen Trío y, desde Guadalajara, Carolina Mercado Trío, que se presentarán este próximo miércoles 31 agosto a las 19:30 horas.

En estos términos, Tomer Cohen es un nuevo talento prometedor y apasionado en la escena del jazz de la ciudad de Nueva York; nacido en Estados Unidos pero criado en Israel, Tomer tomó la guitarra a una edad temprana. Desde ese momento, Tomer supo que su objetivo en la vida era la música. Así las cosas, Tomer estudió Jazz en el Conservatorio de Música de Israel en Tel Aviv, luego recibió una beca de The New School for Jazz and Contemporary Music, se mudó entonces a Nueva York y se graduó del programa BFA Jazz.

A lo largo de los años, Tomer actuó en numerosos conciertos como líder de su propio conjunto, desde pequeños lugares hasta grandes festivales, todos con sus propios cuartetos y tríos; además, ha ganado una gran cantidad de experiencia en presentaciones y con cada espectáculo encanta a la audiencia con sus propios materiales y composiciones originales, reflejando sus momentos de vida, emociones y experiencias.

Con talento tapatío

Tomer, en esta presentación en Guadalajara del miércoles 31 de agosto en las instalaciones del Teatro Estudio Diana, compartirá el escenario con la tapatía Carolina Mercado, talentosa saxofonista que llega de la mano de Alonso Umaña en la batería y Jonathan Barocio en el bajo, para compartir de manera oficial con su público en Guadalajara algunas de las obras de su autoría más recientes.

Graduada de The New School of Jazz (NYC), Mercado cuenta con una trayectoria increíble y, de la mano de grandes tutores, se ha convertido en una saxofonista mexicana que ha sido galardonada en diversas ocasiones, obteniendo premios a nivel nacional e internacional. De igual modo, se ha presentado bajo su nombre en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Todo lo anterior forma parte del segundo show de la primera temporada 2022 de Mamba Producciones; y la venta de boletos es a través del sistema www.ticketmaster.com.mx.

FS