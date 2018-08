Tokai: la especialidad, el arte del sushi

Un restaurante de comida japonesa como pocos en la ciudad, es Tokai. Un sitio especializado en el área de sushi barra, que además de su sabor, cuenta con un servicio de primera y productos de calidad a precios justos.



Pero no solamente son sushis tradicionales los que aquí encontrarás, sino que los comensales degustarán un producto original, en un ambiente muy familiar.

Pero, el arte de hacer sushi no nace la noche a la mañana, y es que este restaurante de comida japonesa se caracteríza por el empeño en cada uno de sus platillos.



¿No sabes que comer y ya tienes hambre? Aquí tenemos una solución a tu antojo, conoce y prueba poco a poco todo lo que contiene el variado menú.



Qué te parece comenzar con un bocadillo, ya sea de camarón, salmón, hueva de salmón o hueva de erizo, hasta callo de hacha, ensalada de surimi, pulpo, calamar y mucho más.



Otro de los platillos que debes probar es el sashimi, que gracias a sus cortes finos podrás disfrutar de sabores únicos del pulpo, salmón, pescado blanco o una combinación especial de ellos. No pierdas la oportunidad de disfrutar de este restaurante de comida japonesa, que va más allá de la preparación del sushi y te ofrece un ambiente y sabores originales