Todo inició con “Harry Potter”

No le encanta hablar en público y es modesta al decir que no se considera fantástica; lo que sí reconoce es que es una escritora que ama leer, “y cuando alguien ama algo, intenta compartirlo con los demás para que también lo disfruten”, señala en entrevista.

—¿Qué significó para ti escribir “Cu4tro”, tu primera novela?

—Significó encontrar la puerta a lo que sería mi destino. Significó hallar una voz que no creí posible tener. Significó poner mi huella en el mundo, por más pequeña que haya sido. Significó más de lo que puedo decir en palabras.



—¿Dónde se ve Andrea Todde en 10 años?

—Para entonces espero estar trabajando en algo que ame. La escritura no es mi única pasión, así que tal vez, si me esfuerzo lo suficiente, podría ser historiadora. Me encantaría estudiar en Europa, y tal vez esté viviendo ahí. Hace diez años estaba segura de que sería monja, así que la vida da mil vueltas después de todo.



—¿Qué ha tenido que sacrificar para cumplir sus sueños?

—Mis notas en matemáticas. No, es broma. Lo que he tenido que sacrificar es tiempo con mis amigos, porque no voy a negar que haya perdido varios planes con ellos por viajar a distintos sitios. Si no fuera porque les rogué que cambiaran una fecha, me hubiera perdido la fiesta de despedida de una amiga al venir a México.



—¿Qué inspiró a Andrea Todde a ser una escritora?

—Leer “Harry Potter”. Luego de hacerlo, me dije “Yo también quiero un mundo mágico” Entonces, lo cree.

—¿Qué es lo que más esperas de la FIL?

—Espero conocer a otros autores e intercambiar experiencias sobre cómo a través de la escritura y lectura podemos lograr un impacto favorable en los niños y adolescentes del mundo.



—¿Qué opinión tienes acerca de Madrid, invitado de honor este año en FIL Guadalajara?

—Aunque he vivido la mayor parte de mi vida en Perú, nací en Madrid y la mayoría de mi familia vive allí. Madrid es una ciudad preciosa, y la gente que conozco es muy agradable. Por lo que estoy muy contenta de que Madrid sea la ciudad invitada de honor en la FIL-Guadalajara.