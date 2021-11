Tip Toland ofrece taller de cerámica en Tapalpa

La Escuela Nacional de Cerámica sigue adelante con su proyecto de talleres especializados de cerámica, en esta ocasión con una invitada de lujo: Tip Toland, una de las artistas de cerámica humana más aclamadas a nivel global.

Toland se encuentra en nuestro Estado desde ayer 21 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, impartiendo el taller “Busto de retrato de tamaño real en arcilla con objeto personal”, donde guía a los participantes a moldear una figura humana construida sobre una armadura. El evento se desarrolla en la Escuela Nacional de Cerámica en Tapalpa, Jalisco.

El objetivo general del taller es esculpir una figura humana sobre una armadura apoyados en un modelo, para lograr una sensación de realidad al esculpir sus gestos emocionales y espirituales, detallando sus expresiones. Se requieren conocimientos intermedio/avanzado cerámica y formación artística.

Toland anota que al esculpir en tamaño real o más grande “se crea una confrontación uno a uno con las figuras, esperando aumentar el sentido de empatía entre el es espectador y la escultura. Quiero la confrontación, aunque no estoy interesada en hacer creer al espectador que estas figuras son reales”.

Tip Toland vive en Vaughn, Washington. Recibió el MFA de la Universidad Estatal de Montana en 1981. Artista de tiempo completo, Tip también es profesora de medio tiempo en Seattle. Imparte talleres en Estados Unidos, Europa, Australia, México, Taiwan y en el Medio Este.

Representada por la galería Traver en Seattle, podemos encontrar su trabajo en colecciones públicas y privadas, entre ellas: The Yellowstone Art Museum, The Renwick Gallery of the Smithsonian, State University Ceramics Research Center, Kohler Arts Center, Portland Art Museum así como el Icheon Museum of Ceramics.

Sobre su obra, la artista explica que “estoy interesada en esculpir los estados psicológicos y espirituales de los seres humanos. Siempre he estado muy interesada en descubrir lo que es real y vulnerable de nuestras experiencias compartidas”.

Entre los premios y reconocimientos más recientes de los que goza la artista, podemos mencionar que es parte de la colección del The Metropolitan Museum de Nueva York, el premio Zanesville a Mejor show de arte contemporáneo de cerámica. También fue ganadora del Gran Premio en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea en 2019.

Para más información se dispone del teléfono 4626216566, así como del correo talleres@escuelanacionaldeceramica.org

