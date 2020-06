Teatro en pandemia

El teatro se reinventa y busca nuevas maneras de interactuar con el público en medio de la pandemia, es el caso de la compañía Shakespeare & Cía, la cual transmite todos los viernes de junio (20:30 y 21:30 horas) el montaje “Edificio San Miguel en pandemia”, a través de Zoom. La trama presenta una junta vecinal donde se discuten todos los problemas del edificio donde habitan sus inquilinos, sumándose la controversia en días de confinamiento.

Al respecto, el histrión Fernando Bonilla, actor que participa en el proyecto, cuenta que esta modalidad del teatro permite que los espectadores se sumen como participantes y sean parte de la historia: “Yo en principio estaba en contra de la idea de hacer teatro digital porque estoy convencido de que eso no es teatro, pues éste requiere de presencia y si no la hay con actores y espectadores en el mismo lugar, pues es otra cosa. Hay muchos ejemplos fallidos de forzar el teatro a lenguajes que no le corresponden, pero cuando me invitaron a este proyecto, me pareció muy inteligente, original y orgánica la idea porque se puede trasladar de manera muy brillante a Zoom”.

Bonilla interpreta al “Sr. Vallejo”, un hombre que critica todo el tiempo a la administración del edificio. Mientras que la dramaturgia es de Gabriela Guraieb y la dirección de Angélica Rogel. El actor detalla que con las primeras funciones que ha dado, la obra ha sido todo un reto por problemas de conexión, y debe improvisar, al igual que en el teatro en vivo; el actor afirma ser experto en el tema y la obra por sí misma permite la improvisación.

Sinopsis

Como todos los viernes, los inquilinos del Edificio San Miguel se reúnen para hablar de los problemas que conciernen al edificio. Como todos los viernes, las envidias, los problemas de convivencia, los celos y reclamos saldrán a flote, en una sesión por Zoom que será todo, menos la junta vecinal perfecta, en la que la cordialidad y la civilidad serán los eternos ausentes.

