El público vivirá la aventura de una primera lectura en teatro

Una de las primeras industrias en parar cuando llegó la pandemia fue la del entretenimiento, específicamente el teatro, y tras el panorama que aún se percibe, será de las últimas en volver a sus actividades habituales.

Pero no por ello ha dejado de buscar alternativas de interacción con el público, no solo para generar la atmósfera de arte que se ejerce en vivo, también porque de este ejercicio escénico dependen muchas familias que se solventan a través de él y que han pasado semanas complicadas al no percibir ingresos.

En ese sentido, La Casa del Actor Mariano Moreno “Cantinflas” se ha visto vulnerable porque no cuenta con los ingresos que solía tener antes de la pandemia y Lobos Producciones, en conjunto con Jorge Ortiz de Pinedo, apuestan por hacer teatro digital en apoyo a los histriones de la tercera edad que viven en esta institución. El proyecto se llama “Inicio de sesión”, una pequeña temporada de seis funciones donde una pareja de actores leerá por primera vez una dramaturgia que se hizo especialmente para el “montaje”.

Los dramaturgos encargados de hacer estas historias —todavía no descritas, pues el factor sorpresa es un ingrediente principal—, son Ximena Escalante, Conchi León y Reynolds Robledo, lo que sí adelantaron los escritores es que serán historias relacionadas con lo que acontece actualmente con la pandemia y las nuevas maneras de relacionarse que tiene la gente.

Ayer se realizó la videoconferencia con los actores que serán parte de estas funciones y en vivo se designó cómo serían las duplas. “Inicio de sesión” arrancará este 19 de junio a las 20:30 con Luis Gerardo Méndez y Marina de Tavira, luego el día 26 estarán en escena Mónica Huarte y Ludwika Paleta; el 3 de julio corresponderá a Regina Blandón y a Juan Manuel Bernal; el 10 de julio tocará el turno de Gabriela de la Garza y Alejandro Speitzer; el 17 de julio a Alejandro de la Madrid y a Alan Estrada y, finalmente, el 24 de junio les tocará a Andy Zuno y Silvia Navarro.

Con todas estas parejas estará el actor Enrique Singer, quien fungirá como director y moderador de una charla posterior a la primera lectura, la cual durará 15 minutos, luego se dará la charla entre él y los actores y finalmente se elegirán preguntas del público para ser contestadas y así cerrar el ciclo de la velada. Reynolds señaló que la intención es que estas historias que se desarrollarán, también puedan verse en vivo en el teatro cuando pase la pandemia y no sea riesgoso asistir al teatro.

Los boletos tienen un costo de $120 pesos por función y si se adquiere el paquete completo de las seis sesiones, cuesta $650 pesos El enlace es iniciodesesionenvivo.ticpass.mx

¿Qué sigue para el teatro?

Jorge Ortiz de Pinedo explicó que tras una charla con las autoridades, se les dijo a los teatreros que pueden reanudar sus actividades con el 33 por ciento de audiencia, pero él considera que esto de momento es inviable porque precisamente el teatro depende de que asista el público para poder solventarse. Lo que sí pidió es que la prensa de espectáculos y el gobierno los ayude a hacer una campaña para que la audiencia no tenga miedo de regresar a los foros, pues señaló, de momento ese será uno de los retos principales para esta industria.

JL