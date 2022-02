Teatro en Guadalajara: Detrás de los Vestidos Rotos llega al público como una lucha social

La puesta en escena “Detrás de los Vestidos Rotos” realizó sus presentaciones en la ciudad de Guadalajara, para visibilizar una perspectiva resultado de una investigación sobre la menstruación iniciada por la actriz Lu Mendoza en 2018, y que propone desde este punto de vista muchas opresiones hacia la mujer.

“Detrás de los Vestidos Rotos” es una pieza escénica unipersonal interpretada por Lu, acompañada del compositor Paul Campos.

“Ha sido muy gratificante. Siento mucho aprendizaje en todos los sentidos”, compartió Lu para INFORMADOR.MX. “Me llevo lo difícil que es, de pronto, que se recupere el cuerpo (tras enfermarse de COVID); me costó mucho lograr lo que me costó construir. Fue muy frustrante, pero al final pude afrontarlo gracias a todas las que me acompañaban”.

Por su parte, Paul explicó que este proyecto junto a Lu y Teatro Rabinal, fue un proceso bastante largo, de casi dos años: “Antes de la pandemia y durante el parón de actividades, fuimos sosteniendo esta obra de teatro”.

“Como músico tenía que tener cierta preparación en el ramo de la actuación. Sostener al personaje durante la escena, después interactuar con la actriz,y escuchar el diálogo”, agregó Paul.

Lo más enriquecedor —según explicó Paul— fue combinar la técnica del live looping, la clásica de la guitarra y la técnica de la voz, todas ellas “integrarlas conforme iba avanzando el proceso”.

El póster oficial de "Detrás de los vestidos rotos". CORTESÍA

¿De qué trata “Detrás de los Vestidos Rotos”?

A través de esta historia escuchamos a una mujer y sus diversas anécdotas por las luchas sociales en América Latina, donde descubre que no cuenta con el apoyo de ÉL para luchar por las causas que suceden es su propio cuerpo.

De acuerdo con organizadores, el proceso del montaje es el resultado del trabajo de laboratorio realizado en Teatro Rabinal donde el enfoque principal es el cuerpo, sus impulsos, la oposición y la precisión en cada acción/partitura de la escena.

De acuerdo con Lu Mendoza, la producción requiere de una energía física muy importante. CORTESÍA

La actriz cuenta —desde el cuerpo, la voz y el texto—, la historia desde diferentes lenguajes generando diversos estímulos en el espectador. Por su parte, la música se entrelaza en la historia basándose en melodías de diferentes culturas, desde América Latina hasta sonoridades Árabes, arropando la escena con instrumentos musicales como la guitarra, el sintetizador, la voz y los loops: “Haciendo una atmósfera nostálgica, melancólica pero también mística y liberadora”, se lee en el comunicado.

¿Habrá más funciones de "Detrás de los Vestidos Rotos"?

Luego de sus presentaciones en diciembre pasado, la obra tenía programada más fechas para enero del 2022; sin embargo, éstas fueron pospuestas por los aumentos de casos de COVID en Jalisco.

Por el momento, según adelantan Paul y Lu, se tiene pensado grabar dicha obra para presentarla a quienes no han tenido la oportunidad, mientras se busca reagendar fechas a mediados de este año.

“Suspendimos aproximadamente tres veces, entre que había un contagio entre nosotros o que por el botón rojo justo en la semana que se estrenaba. Se va generando como cierto letargo de sentir que no se puede concluir un proceso que ya está terminado y que no se puede exponer”, dijo Lu Mendoza. “A veces es bueno soltar un poco para aliviar el desgaste emocional, psicológico, incluso físico, para que, cuando se retome, se pueda retomar con entusiasmo, como si fuéramos hacer algo nuevo”.

Sobre ello, Mendoza recordó que cuando padeció de esta enfermedad, fue muy difícil retomar el proyecto. “Entré en un pánico muy grande en el que de verdad pensé que no iba a sacar la obra”. Esto, según explicó, es difícil porque la producción requiere de una energía física muy importante.

La puesta en escena de “Detrás de los Vestidos Rotos” está a cargo de Teatro Rabinal, Acantilado Lunar y Bianca Villaseñor.

La obra fue escrita y dirigida por Jorge Ángeles; la iluminación está a cargo de Mar Sánchez. Finalmente, del talento de vestuario fueron responsables Alondra García y Ruth Ponce.

