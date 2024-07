El actor y cantante poblano de 32 años, Stephano Morales, presentará en el Edinburgh Festival Fringe, en la ciudad de Edimburgo, la obra de teatro “Comala, Comala”, la cual sigue a “Juan Preciado” en su búsqueda de venganza contra su padre perdido hace mucho tiempo después de una confesión en el lecho de muerte de su madre. Se trata de “Pedro Páramo”, una historia del autor jalisciense Juan Rulfo.

EL INFORMADOR conversó con Morales sobre esta aventura que emprenderá durante casi un mes en esta metrópoli de Escocia donde se desarrolla dicho festival que en magnitud e importancias es similar al Cervantino en Guanajuato: “Nos vamos ya este fin de semana. La invitación surgió desde hace más de un año, pues cuando iniciamos con el montaje, el plan principal era viajar a este festival, pero por cuestiones de tiempo no pudimos. Pero en esta ocasión, la producción, que somos totalmente independientes, se organizó y ahora vamos a representar a México. Este encuentro es uno de los más grandes del mundo y me impacta que seamos los únicos representantes además de ‘Chula The Clown’”.

La temporada en Edimburgo con “Comala, Comala” comenzará el 2 de agosto y culminará el día 26 del mismo mes: “Estaremos dando 25 funciones”. Recuerda Morales que en este festival el público puede encontrar desde teatro de calle hasta el tradicional, con representantes de todo el mundo. Los encargados del montaje de “Comala, Comala” corren con los gastos para que los actores viajen a esta ciudad, mientras que el festival cubre el venue donde se estará desarrollando la puesta en escena.

Sobre qué representa para Stephano viajar a este lugar con este montaje, responde: “Me da mucho orgullo poder llevar una historia tan emblemática de nuestro país con un montaje tan mexicano”. Además anota que se trata de un trabajo en equipo, pues todos los involucrados son parte de una dirección colectiva. “Todos pusimos nuestra mexicanidad en este proyecto, la música es original de Pablo Chemor, la escenografía son unos tambores gigantes de Tamaulipas que conseguimos en una fundación donde nos presentamos por primera vez, además, tenemos una quijada de burro que es un instrumento tradicional mexicano, pero que al final es un cráneo. Entonces, también es uno de los personajes”.

Señala que hay una percepción de que leer la historia de “Pedro Páramo” es una cosa muy seria, pero a través de este montaje, ellos como producción se han esforzado por ofrecer algo más digerible para el público en general, así que tienen una gran expectativa de cómo la audiencia extranjera va a reaccionar al ver este proyecto escénico que representa a la cultura mexicana contemporánea. Con “Comala, Comala”, comparte Stephano, ya se han desarrollado tres pequeñas temporadas en la Ciudad de México.

En cuanto a la trama, expresa Morales que el público verá tal cual la historia de “Pedro Páramo”, pero las escenas están adaptadas, “movimos un poco la cronología de las escenas para que fuera más entendible. La adaptación es de Conchi León. El festival nos acota a que la obra dure 70 minutos, así es que hay cosas y personajes que ya no pudimos incluir. (En el montaje) es la compañía de actores representando a ‘Pedro Páramo’”.

En este montaje, Stephano se envuelve una metateatralidad, pues además interpreta casi a todos los personajes masculinos de la historias, como “Juan Preciado”, “Pedro Páramo”, “Miguel Páramo” y “Julio Martínez”. “Entonces, es una cosa de estar cambiando en mi propia mente los personajes y dejárselo claro al público, así que creo que ha sido un reto muy grande, pero también muy rico de explorar. Personalmente, me ha abierto una curiosidad muy grande por conocer mi pasado, que eso es algo que pasamos por alto o que no queremos ver, pero que al final nos constituye como personas”, finaliza.

Un viaje surrealista

Siendo una pieza original de música y teatro, el espectáculo reinventa los personajes de la novela latinoamericana del siglo XX “Pedro Páramo” de Juan Rulfo como una experiencia teatral inmersiva. “Comala, Comala” es un homenaje irreverente a la cultura mexicana: un viaje surrealista a través de los mundos de los vivos y los muertos, alimentado por la música y la historia.

¿Quién es Stephano Morales?

Originario de Tehuacán, Puebla, Stephano Morales de 32 años es actor y cantante egresado de La Casa del Teatro A. C (2011-2016). Comenzó su carrera artística en Florencia, Italia realizando teatro musical bajo la dirección de Philip von Reutter y Paola Vezzosi (2010). En México completó la licenciatura en actuación con maestros como Luis de Tavira, Patricia Cardona, Ruby Tagle, Nora Maneck y Ángeles Castro Gurría; estudió canto con Lili de Miguélez, Alberto Rosas y Mauricio Jiménez Quinto.

En Teatro ha trabajado con directores como Angélica Liddell, Hugo Arrevillaga, Alan Uribe Villarruel, Daniel Giménez Cacho, Juliana Faesler, Clarissa Malheiros, Ingrid Cebada, Mauricio Rico y Rennier Piñero entre otros.

En televisión ha participado en series como “Promesas de Campaña”, “El Juego de las Llaves” -primera temporada-, la bioserie “La Guzmán”, “Cecilia” y “Atrapada”.

Sus participaciones más recientes en cine son “Mudanza” de Raúl Quintanilla Castro y “Babilonia Apatzingán” de Rodrigo Quintero próximas a estrenarse. En 2023 estrenó la serie “El Señor de los Cielos” para Telemundo, como uno de los antagonistas de la historia. También estrenó la primera y segunda temporada de la serie “El Gallo de Oro” junto a Lucero y José Ron con el personaje de “Candelario”, uno de los músicos principales del personaje de Lucero, “La Caponera”.

