Durante estas vacaciones adéntrate en las entrañas del Museo de la Ciudad de Guadalajara a través del proyecto “Más que un museo” -desarrollado por Punto de partida con la colaboración de Cultura Guadalajara-, el cual es un viaje multisensorial por la historia y la arquitectura de este emblemático edificio catalogado como Monumento Histórico de la Nación.

En esta experiencia histórica y arquitectónica participan los actores Fanny Cano y David Venegas, además del músico Samuel Heredia, quienes guían a los visitantes en un recorrido narrativo y sonoro por la historia del museo. A propósito, EL INFORMADOR conversó con la gestora cultural Irlanda Tostado quien lleva la dirección de este proyecto cultural.

“Son una serie de visitas guiadas teatralizadas, se trata de un viaje histórico y arquitectónico a lo largo de los tres siglos que lleva esta emblemática edificación que es el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Durante el recorrido, los actores nos van narrando anécdotas, historias y leyendas que encierra este edificio, mientras que el músico también va haciendo una narración sonora, es decir, va interpretando piezas de las distintas épocas mientras se va haciendo el recorrido”.

Los recorridos se estarán realizando durante todo el mes de agosto, los días jueves a las 19:30 horas y los domingos a las 12:00 del día, éstos tienen una duración de una hora.

Para agendar es necesario hacerlo a través del correo reservacionespuntodepartida@gmail.com, la entrada es libre con cupo limitado, sin embargo, se pide una aportación voluntaria, “ya que este proyecto es totalmente independiente, pues si bien se realiza en colaboración con Cultura Guadalajara y el Museo de la Ciudad, el proyecto se sostiene con las aportaciones de los visitantes”, expresa Irlanda, quien recuerda que el objetivo de este proyecto es contribuir a la educación patrimonial de los jaliscienses.

“Es decir, lograr sensibilizar sobre la importancia de conocer y de cuidar nuestro patrimonio histórico y arquitectónico. Esta actividad está dirigida a un público no especializado, es decir, no se necesita saber de historia o arquitectura para poder vivir esta experiencia. Por el contrario, lo que queremos es que aquel que tiene el interés de conocer su historia se acerque, pues esta actividad se realiza de una forma muy lúdica, muy entretenida y muy dinámica, precisamente para lograr esa conexión no solamente intelectual, sino también de manera emocional con nuestro patrimonio, en este caso con el Museo de la Ciudad de Guadalajara”.

Sobre por qué se eligió este edificio para hacer la actividad y no otro, expresa Irlanda que éste en particular es uno de los pocos inmuebles del siglo XVIII o de la Guadalajara virreinal que siguen en pie. “Y a diferencia de otros recintos que también tienen esta característica, éste ha sido poco estudiado o difundido, además, muchos no lo saben, pero está catalogado como Monumento Histórico de la Nación, así que lo que pretendemos es recordarle a los asistentes que además de lo que alberga, el edificio tiene un valor en sí mismo que merece ser reconocido, repasado y sobre todo valorado”.

Los recorridos comenzaron el 26 de julio y comparte Irlanda que se desarrollan en estas fechas, pues la intención es contribuir a la oferta de entrenamiento del periodo vacacional para toda la familia con un enfoque educativo, “nos han visitado muchos niños y jóvenes en general, cosa que nos da mucho orgullo pues queremos dejar en ellos esta semillita de amor e interés por su patrimonio”. Los recorridos culminarán el 25 de agosto.

“Algo muy interesante de esta actividad es que el recorrido no sólo es al interior del museo, sino que también salimos, pues este museo fue un convento, el cual abarcaba toda la manzana, por lo que también queremos que la gente sepa cómo la traza urbana se ha ido modificando conforme van pasando los años y así van cambiando las necesidades. Así que invitaremos al público a descubrir qué partes del convento continúan y cuáles ya fueron modificadas”.

Los recorridos se estarán realizando durante todo el mes de agosto. CORTESÍA

Inmueble de finales del siglo XVII

Inaugurado el 14 de febrero de 1992. El Museo de la Ciudad de Guadalajara -Independencia 684, Centro Histórico- da a conocer la historia de la ciudad de Guadalajara y diversos aspectos culturales del lugar. Está ubicado en un inmueble de finales del siglo XVII, el cual formó parte del Convento de Monjas Capuchinas.

Cuenta con diez salas de exposición; las seis de la planta baja ofrecen un recorrido histórico, urbano, etnográfico y artístico de la ciudad y sus habitantes desde la conquista hasta la época moderna.

En las cuatro salas restantes se exhiben exposiciones temporales. Organiza y ofrece al público conciertos, conferencias, presentaciones editoriales, visitas guiadas, cursos y talleres. Cuenta con auditorio, biblioteca y patio principal.

Cabe señalar que este museo tiene dos características principales: Su desarrollo cronológico, en el cual uno sale con una idea clara y concisa de lo que fue y es Guadalajara, cubriendo todas sus áreas; y dos, que es eminentemente didáctico. En este recinto histórico uno puede admirar desde una lámpara al estilo Art Nouveau, fotografías nuevas y antiguas muy interesantes y hasta herrería del silo XVI.

En contexto

“Más que un museo” se realizó por primera vez en 2016 como parte de las celebraciones por el 25 aniversario de la fundación del Museo de la Ciudad, continuando con temporadas en 2017 y 2019 gracias al apoyo de PECDA y PROYECTA respectivamente, registrando todas su funciones con cupo lleno. Punto de partida es una agencia tapatía creada en 2023 que ofrece experiencias históricas y arquitectónicas que cambiarán tu forma de ver la ciudad.

CT