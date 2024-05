La innovadora compañía mexicana de ballet Males on Pointe, en colaboración con Ballet Eloelle de New York, presentarán su más reciente producción: “Men in Pink Tights”. Este espectáculo único y familiar combina lo mejor del ballet clásico con un toque de comedia, protagonizado por un elenco de bailarines hombres bailando en zapatilla de puntas de renombre internacional.

“Men in Pink Tights” no sólo es una celebración de la técnica impecable y la destreza física en la coreografía, sino también un juego divertido e irreverente con los roles de género tradicionales en el ballet. A través de una serie de actos que incluyen interpretaciones magistrales de obras clásicas como “El Cascanueces” y “La Muerte del Cisne”, esta producción promete deleitar al público con su combinación de arte, humor y espectacularidad. En esta propuesta, también se incluyen piezas clásicas como “Diana y Acteón”, “Harlequinada” y “Pas de Quatre”, fusionadas con situaciones divertidas y berrinches naturalmente escandalosos.

Bajo la dirección artística de Víctor Treviño y la producción de Tonatiuh Gómez - primer bailarín de San Diego Ballet y presidente de la fundación Tonatiuh Gómez-, esta propuesta dancística es pionera en América Latina, pues está diseñada con base en los planteamientos originales de obras clásicas, el uso de la comedia y bailarines hombres mostrando su masculinidad y habilidad para transformarse en hermosas bailarinas.

El elenco se encuentra conformado además por los bailarines principales: Iván Félix, cofundador y director artístico asociado de Males on Pointe; Jonathan Méndez, bailarín principal de ballet Eloelle y Marshall Whiteley, bailarín principal de San Diego Ballet, quienes ejecutan cada pieza de forma magistral.

La música, elemento vital de este espectáculo, incluye composiciones de Cesar Pugni, Riccardo Driggo, Camille Saint-Saens y Tchaikovsky, garantizando una experiencia auditiva tan rica y variada como visual que sólo podría ser expresada por el talento de los bailarines.

“Men in Pink Tights” es más que un espectáculo de ballet; es una declaración audaz sobre la flexibilidad de la masculinidad y la belleza en la expresión artística. Con su mezcla de elegancia, comedia y habilidad pura, esta producción se perfila como una experiencia inolvidable para espectadores de todas las edades con una apuesta por la inclusión, igualdad, diversidad, libertad de expresión, altruismo y ser extraordinario a través del arte de la danza.

Agéndalo

Experiencia única

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único y vivir una increíble experiencia con tu familia. La gira 2024 llega a Guadalajara el próximo 7 de junio, en el Teatro Degollado, y a Chapala, el 8 de junio, en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Para adquirir tus boletos visita el sitio de Boletia.

Para mayor información visita el sitio: https://www.malesonpointe.com/.

CT