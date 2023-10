Este viernes 13 de octubre, en el foro El Venero (Reforma 508 A, Zona Centro), será el estreno de la puesta en escena “Toska o relativo al sentimiento”, una producción de Teatro Quimérico cuya directora y dramaturga es Vianey Barraza, quien en entrevista con EL INFORMADOR, ahonda más sobre este proyecto escénico.

“Este es nuestro primer proyecto, yo lo escribí, lo dirijo y también lo estoy produciendo. Es la primera obra que monto y es de teatro con danza. Todo el equipo es egresado de la UdeG o actualmente están estudiando ahí Artes Escénicas”, comenta Vianey Barraza.

En el elenco participan Jaquelínn Pérez, María Navarro, Tania Fonce, Sergio Leal, Lorena Virgen, Edgar Borrego, Brenda Flores y Marifer Rincón.

“El proyecto como tal reúne tres historias de seis personajes que viven a expensas de lo que la sociedad quiere que hagan de sus vidas. Es decir, ya sea desde lograr el éxito como tal, o la perfección en ellos mismos. Y cómo esto va poco a poco desgarrando su identidad para crear otra a costa de ellos y en pro de los demás”, agrega.

Recuerda Vianey que “Toska” es una palabra rusa, la cual no tiene un significado como tal en otros idiomas, “pero que puede resumirse como un anhelo del alma sin nada que anhelar, o una angustia, aunque también puede ser una melancolía, una nostalgia, o un sentimiento que te surge, pero que tú no sabes a raíz de por qué te está sucediendo”.

El público verá desarrollarse tres escenas teatrales donde los personajes estarán narrando y contando sus historias, y entre éstas escenas, habrá otras dos pequeñas donde se pondrá en marcha la danza, “donde a través de ella buscamos expresar el significado de ‘Toska’, el significado de la obra como tal, pero de una manera más abstracta, no tanto a través del lenguaje, sino desde lo corporal”.

Sobre cuál fue la razón de desarrollar esta trama, expresa Vianey: “Fue una cuestión muy personal y todo surgió a partir de la pandemia, porque durante ésta, no había nada más qué hacer y yo me puse a escribir, desarrollando textos sin relación, realmente era muy abierto el panorama. Y el año pasado, cuando todos comenzaron a regresar a sus actividades, sobre todo el teatro, pues volví a retomar estos textos, los volví a leer” y comenzó a plantearlos como un proyecto concreto; además, ya estaba familiarizada tiempo atrás con el concepto de “Toska”, “que es una palabra que me encanta muchísimo por su significado. Entonces, elegí los tres textos que más me daban el significado de ‘Toska’ y los uní en uno mismo”.

La directora comenta que en un inicio no tenía pensado que se incluyera la danza en el montaje, pero todo surgió en una conversación con sus colegas Brenda Flores y Marifer Rincón, quienes están encargadas de la parte coreográfica.

Finalmente, resalta que entre los retos a los que se enfrentó como creadora es la limitante que encontró para buscar un foro. “En la comunidad teatral y también en la danza, no hay muchos espacios que se dispongan para creadores independientes. Es muy difícil encontrar un foro que te proporcione un lugar no sólo para tus presentaciones, también para tus ensayos. Yo tuve la fortuna de encontrar El Venero, cuyos dueños son Javier Serrano y Olga Valencia, quienes fueron mis maestros en la universidad, y ellos me han proporcionado el espacio para los ensayos y para todo lo que yo necesite. Pero sí, al inicio nos enfrentamos con esta situación de dónde ensayar porque somos un equipo grande y no podíamos hacerlo en la casa de alguien, porque necesitábamos un lugar adecuado para todos”.

Agéndalo

Sede y horarios

“Toska o relativo al sentimiento” se presentará los días viernes 13, 20 y 27 de octubre, a las 19:00 horas, en El Venero -Reforma 508 A, Zona Centro de Guadalajara-. Boletos generales en 150 pesos, para estudiantes en 130 pesos. Adquiere los accesos en @teatroquimerico.

CT