Para el primer concierto de la Tercera Temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), la agrupación contará con una invitada de lujo, pues la solista de la noche será la violinista mexicana Shari Mason, quien por vez primera actuará en el Teatro Degollado y tocará con el ensamble hoy jueves 6 y domingo 9 de octubre, a las 20:30 y 12:30 horas, respectivamente.

En entrevista con EL INFORMADOR, la instrumentista nacida en Ciudad de México refirió que su primer contacto con la música se debe a “mi mamá. Ella estudiaba piano y empecé a jugar con el instrumento cuando era niña; no creo que la idea de mi madre fuera que nos convirtiéramos en músicos profesionales, sino nuestro desarrollo como seres humanos, porque ella sabía las experiencias que brinda la música. Soy afortunada por eso”.

Perspectiva y victorias

Mason afirma que fue a los nueve años de edad y “en ese momento decidí que sería violinista; mi estudio formal comenzó ahí, mi maestra era de origen ruso, Natalia Gvozdetskaya, y supe de la seriedad, dedicación y disciplina que requiere el instrumento”; ahora, la violinista terminó su carrera en dos universidades, en la Facultad de Música de la UNAM y, luego, en la Ollin Yoliztli, después hizo una maestría en Indiana (Estados Unidos), donde estudió con el maestro Kowalski, quien “me brindó una perspectiva diferente”.

La instrumentista destaca que “la primera vez que toqué como solista con una orquesta profesional” fue tras participar en un concurso para tocar en la OFUNAM, organizado por la Escuela Nacional de Música, “donde intervenían todos los instrumentos y el personal de la institución hacía de jurado; a mí no me interesaba tanto ganar como ser escuchada, y me escucharon: gané”.

Concierto y confirmación

Ahora tocará a Prokófiev, un concierto que “fue el primero que trabajé con mi maestro en Indiana”, comenta Mason: “Mi encuentro con la pieza fue curioso; no lo conocía y en mi primer semestre, en un break de fin de año donde tenía varios exámenes que preparar, me inscribí en el último horario, pero quien sería mi profesor me puso a ensayar el concierto de Prokófiev para tenerlo listo en tres semanas, y la memoricé en dos días. Ese proceso de trabajo fue arduo, y no gané, pero me escucharon, y no me había enamorado de una obra antes; cada vez que lo toco me siento mejor y siento que soy una violinista diferente, que tengo vivencias distintas cada vez”.

Contenta de estar en la ciudad, en pleno proceso de ensayos, “es genial sentir como tú das, y la orquesta da, y ocurre una retroalimentación muy bonita; se trata de la primera vez que trabajo con y que escucho a esta orquesta. Primera vez en este teatro, pero ayuda que con José Luis he hecho este concierto un par de veces, y estoy segura será un evento especial. Había escuchado cosas muy buenas sobre esta orquesta y ahora las confirmo, y me siento feliz por ello”.

Agéndalo

OFJ/ Tercera Temporada 2022/ Programa 1

Dirección : José Luis Castillo.

: José Luis Castillo. Solista (violín) : Shari Mason.

: Shari Mason. Fecha 1 : Jueves 6 de octubre/ 20:30 horas.

: Jueves 6 de octubre/ 20:30 horas. Fecha 2 : Domingo 9 de octubre/ 12:30 horas.

: Domingo 9 de octubre/ 12:30 horas. Sede : Teatro Degollado.

: Teatro Degollado. Boletos : sistema Ticketmaster y taquillas del teatro.

: sistema Ticketmaster y taquillas del teatro. Costo: de 250 a 100 pesos.

Programa

“Obertura para orquesta”/ Grazyna Bacewicz.

“Concierto para violín núm. 1, op. 19”/ Serguéi Prokófiev.

“Sinfonía núm. 1, op. 68”/ Johannes Brahms.

