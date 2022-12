La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá hoy jueves a las 20:30 horas y el domingo 11 de diciembre a las 12:30 horas, los dos últimos conciertos de la tercera temporada de este 2022, en el Teatro Degollado. Las presentaciones dirigidas por el maestro José Luis Castillo incluyen un programa con obra de Brahms con la OFJ y obra de Beethoven donde participará como solista el pianista mexicano, Jorge Federico Osorio, uno de los más importantes músicos contemporáneos del país.

La OFJ dará cierre a una temporada en la que alternó con presentaciones en el espacio público de varios municipios de Jalisco, con dos conciertos en los que incluye para iniciar la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Posteriormente, el pianista Jorge Federico Osorio, interpretará de Ludwig van Beethoven, su Concierto para piano número 4, obra de gran importancia en la historia de las obras musicales.

“Siempre venir a tocar a Guadalajara es una gran alegría y una ocasión muy feliz tocar con la OFJ y con el maestro Castillo. Tuvimos (ayer) un ensayo bastante intenso, y lo que me gustó es que tuvimos bastante tiempo para preparar el concierto, que es lo importante”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

“Yo lo que busco es que cuando venga el público, no esté pensando si (los músicos) se prepararon o no, nada más que puedan venir y disfrutar plenamente de la música, que es lo que realmente me importa. En esta ocasión es la clausura de la temporada de este año y también es el homenajear a Brahms y a Beethoven. Yo tocaré como solista para el Concierto número 4 para piano y orquesta de Beethoven, obra que en su momento también fue muy revolucionaria, ya que en ese entonces, tradicionalmente los conciertos comenzaban con la orquesta sola y después aparecía el solista; en este concierto, Beethoven cambia totalmente los papeles y es el piano el que comienza la obra”.

Sobre el reto de interpretar a Beethoven para esta velada, resalta que éste tiene que ver con la búsqueda de desarrollar un momento especial, “dentro de la partitura es profundizar en las ideas de Beethoven con total respeto a la música. Entonces, el reto es (ver) de qué manera como intérprete en este momento puedo ofrecer esta obra con espontaneidad, belleza y profundidad”.

En cuanto a la colaboración con el director Castillo, resalta que durante muchos años ya han trabajado con repertorio variado, “siempre ha sido un agasajo el tocar con el maestro Castillo”, resalta que admira de él el respeto a la música, “los dos partimos de ahí y porque es lo que nos importa, además de que personalmente nos llevamos bien”. Finalmente expresa que en 2023 seguirá presentándose en otras ciudades de Estados Unidos y México.

¿Quién es Jorge Federico Osorio?

El músico es uno de los pianistas mexicanos más importantes. Ha sido solista de las principales orquestas del mundo, bajo la batuta de directores como James Conlon, Eduardo Mata, Bernard Haitink, Klaus Tennstedt y Lorin Maazel. Con más de 50 años de carrera artística es reconocido en todo el mundo por su técnica y dominio absoluto del piano. Recibió la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico, el más alto honor que confiere el Instituto Nacional de Bellas Artes en México, así como el Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes que le otorgó la Universidad Veracruzana.



Agenda

Los boletos para este programa están disponibles en el sistema Ticketmaster y en taquillas del Teatro Degollado, con precios que van desde 110 hasta 250 pesos. Para mayor información navega en www.ofj.com.mx



CT