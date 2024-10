Este sábado 5 de octubre, en punto de las 19:00 horas, se presentará en el Teatro Degollado el montaje “La Bohème”, una ópera prima de Giacomo Puccini en cuatro actos que narra la vida y el amor de un grupo de jóvenes bohemios en París a mediados del siglo XIX.

La producción respaldada por Prime Donne y Teatro Nómada corre a cargo en la dirección escénica con Karla Constantini, mientras que la dirección artística es de Estefanía Avilés y la dirección musical es de Grace Echauri.

En el reparto de este montaje se encuentran Estefanía Avilés, Jorge Jiménez, Vanessa Jara, Carlos López, Jacobo Guzmán, Carlos Conde y Fernando Rodríguez. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Estefanía, directora artística y actriz, quien comparte que todos los artistas son tapatíos a excepción de Carlos Conde, quien es puertorriqueño. Los recursos para levantar esta única función corresponden a la producción, sin embargo, la Secretaría de Cultura de Jalisco prestó el espacio para que se pueda llevar a cabo.

A la pregunta de qué retos implica adentrarse en un proyecto de estas magnitudes, Estefanía expresa: “No hay nadie quien desarrolle, o no ha habido presupuesto por parte de las autoridades para poder llevar a cabo una producción de ópera como se hacía anteriormente. Entonces, nosotros como cantantes nos vemos en la necesidad de migrar o buscar oportunidades fuera de Jalisco, yo estuve 12 años fuera de México, hice mi maestría en Budapest y ahora que estoy aquí me doy cuenta que necesitamos crear espacios no sólo para los cantantes, también para los creativos de Jalisco, pues la ópera es una disciplina donde convergen básicamente todas las artes. Y si vemos esto, pues creamos espacios y empleos”.

Resalta también que aunque se aventuran con montajes de esta calidad, también reconocen que les gustaría que los artistas recibieran un salario más digno por sus actividades, “puesto que no contamos con apoyo continuo. La Secretaría de Cultura nos ha apoyado con el uso del espacio que es de muchísima ayuda, pero todos los recursos provienen de manera particular, no hay ninguno de origen gubernamental y la iniciativa privada, aunque podrías aprovechar para hacer un llamado a los empresarios y las personas que nos quieran apoyar, puesto que no se trata sólo de ir al teatro por ir, todo tiene una causa, es un lugar donde se emplea mucha gente, desde los músicos, los cantantes y las personas de producción”.

Enfatiza que hacen estos montajes por las ganas y la necesidad de hacerlo. En tanto, por qué elegir específicamente esta ópera de Puccini, expresa la artista que una de las razones es porque se conmemora el centenario de la muerte de Puccini y “porque es una obra que le gusta muchísimo a la gente, es una ópera que está en la memoria colectiva, es muy conocida. Además de que es un gusto personal, todas las personas del elenco amamos al creador y nos gusta ‘La Bohème, nos estamos divirtiendo haciendo lo que nos gusta y compartiendo con el público, esa es la mejor manera de emprender con un proyecto”.

Estefanía, quien es soprano, recuerda que llevan cuatro semanas de ensayos. Los músicos que participan, la mayoría son integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ). Dependiendo de la respuesta del público, lo ideal para la producción es que se generen más funciones. “Pero también vamos a tener en el Conjunto Santander el 15 de noviembre otra ópera, una adaptación de la obra de Mozart, ‘Così fan tutte”. Esto será en la Sala 2, a las 20:00 horas.

“La Bohème”. Sábado 5 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Degollado. Boletos de 350 a 900 pesos de venta en Boletia.

CT