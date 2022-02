Taller de poesía en Guadalajara: Conticinio despliega el universo de las letras para todo el público

Inquietante, rebuscada, sencilla o desgarradora, la poesía ha sido un medio vital para dar voz a lo que llevamos dentro. Poetas de todo el mundo han abierto un fascinante universo de letras, que esperan ser encontradas para hacernos sentir. Así descubrimos "Conticinio", un taller de literatura virtual creado por un grupo de apasionados y jóvenes artistas desde Guadalajara, que tiene, entre otros muchos objetivos, acercar a la poesía desde el placer del arte.

"Conticinio" nace en 2020 como un proyecto literario gratuito que ofrece distintas actividades relacionadas con el acercamiento a la poesía para todo el público. Entre estas actividades destaca el taller de poesía, que tiene como objetivo revisar diferentes exponentes y obras de un país invitado por semestre y en el que además los participantes componen poesía propia a partir de lo revisado. Asimismo, "Conticinio" ofrece un congreso al año y ciclos de conferencias en "Luces de Conticinio", que ha contado con la participación de importantes poetas contemporáneos, como: Jorge Esquinca, Roxana Crisólogo y Mariela Dreyfus.

Establecido como un lugar seguro y libre para expresarse, “Conticinio” es organizado por un grupo de jóvenes artistas, en su mayoría estudiantes de diferentes semestres de la carrera de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Entre estos encontramos a las poetas: Renata García Rivera, directora del proyecto y parte de la sociedad de alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH); Ahtziri de la Rosa, encargada de las investigaciones y logística; Fabiola Lizette, quien lleva a cabo el diseño y maneja el Instagram del proyecto; Lorena Aviña, docente y editora en la revista “Carta Económica Regional”, se encarga de la edición de "Conticinio" y el manejo de Facebook y Lili Carmona, encargada de logística e interesada en el teatro y la música.

Además, en el área de audiovisuales encontramos a Isaac Olvera, músico, fotógrafo y community manager en HP y a Hazel Valdez, estudiante de psicología e ingeniería industrial en el Ceti Colomos, multiinstrumentista y maestro de inglés.

En una entrevista exclusiva para El Informador, platicamos con los miembros de "Conticinio" sobre este increíble proyecto.

“Conticinio”: la entrevista

¿Cómo nace “Conticinio”?

Renata

Era un proyecto que tenía pensado desde antes de que llegara la pandemia pero estaba planeado para que fuera presencial y que no tuviera tema en particular, sino que nada más leyéramos poesía. Justamente nació porque para el aniversario de los 25 años de la red universitaria me eligieron para representar a la universidad en un evento haciendo un poema, no solo sobre la universidad, sino sobre el conocimiento. El poema fue muy esperanzador y lo tenía que decir en voz alta. Me di cuenta de que era un enorme reto leer poesía para el público y desde ahí me surgió la idea de abrir un taller en donde se viera cómo recitar poesía. Al principio estaba pensado como presencial pero llegó la pandemia y no se hizo.

El semestre 2020B, antes de que empezara, yo le seguía dando vueltas y dije: “es que la pandemia no se va a quitar en mucho tiempo”. Entonces, le di más estructura, convoqué a algunos invitados especiales para el primer semestre y ya que estaba armado pensé en invitar más gente y hacer un equipo.

Invité a Lore, a Lizette, a Ahtziri, a Lili y a Isaac, y más recientemente invitamos a Hazel, que de hecho primero fue asistente del taller. Próximamente también vamos a invitar a más personas a unirse al equipo.

¿Por qué “Conticinio”?

Renata

Estuve buscando mucho tiempo nombres. Buscaba una palabra que resonara realmente y de conticinio me gusta mucho el significado y me gusta que sea una palabra muy extraña, muy peculiar, y creo que tiene que ver mucho con la poesía, o sea, el conticinio es el momento en que todo está silencioso en la noche y en ese momento es donde surgen las ideas, la creación, la inspiración, las palabras, y es donde resuena realmente o se puede encontrar la presencia de la voz, a lo mejor como en la ausencia, pero también ahí es donde la voz brilla o resuena, en el punto más oscuro de la noche.

¿Cómo se conocieron los miembros de este proyecto?

Lorena

Yo, por ejemplo, conocí a Liz, a Lili y a Ahtziri en “Conticinio”. A Isaac lo conocí en un congreso en Zacatecas. A Renata la conocí en los pasillos pero realmente nuestro trato había sido nulo. Nos acercamos más en un congreso de Zacatecas también y creo que hemos funcionado mucho como equipo porque somos personas muy empáticas y nos funciona el escuchar más ideas y crecemos juntos, porque lo que a mí me falla, a Liz no, por ejemplo, y entonces conocemos nuestras fortalezas y debilidades y es como una mesa de siete patas que se va a caer sin una.

Ahtziri

Yo no conocía a nadie de “Conticinio”. Recuerdo que Reni mandó la invitación a un grupo de amigos cercanos y en ese entonces fue como de: “ah, me late, quiero distraerme y necesito algo como para salir de mi propia burbuja”. Y fue bien raro porque me topé con personalidades completamente diferentes y me enamoré del proyecto, en serio Reni reunió a personas de la mejor calidad.

Lizette

A mí se me hace algo muy bonito o como muy especial porque nosotros no teníamos prácticamente nada en común más que estudiar letras y a Renata. Lore dice que no se juntaban tanto, o sea, no eran tan cercanas, pero en ese tiempo Renata y yo apenas estábamos hablando y se me hace muy arriesgado pero también muy fortuito que Ren nos haya juntado a nosotros porque ahorita nos la llevamos bien chido. Fue muy lindo porque no solo nos juntamos para hacer cosas de esto, ¿no?, o sea, somos compas y, por ejemplo, son las primeras personas en las que pienso para hacer mi fiesta de cumpleaños y cosas por el estilo. Es muy lindo y son bien chidas.

¿Cómo eligen los temas para el taller?

Renata

Vemos los temas que tengan material accesible pero también vamos planeando de acuerdo a un esquema más grande de lo que va a seguir en otros semestres.

Lorena

Lo planeamos también de acuerdo a lo que nosotras vemos que nos hizo falta en la clases, porque en la carrera tanto no se ve poesía como no se ve poesía de mujeres, pero aparte como están muy centralizados y se enfocan en latinoamérica, si te fijas nosotros hemos explorado poetas de norteamérica o de Japón, porque es poesía que normalmente no está a nuestro alcance y que necesitamos y deseamos aprender, entonces, “Conticinio”, además de ser un espacio para compartir poesía, también es un espacio para extender nuestro panorama lector porque sabemos que tenemos muchas deficiencias en muchos aprendizajes y tanto lo usamos para el taller como para complementar nuestra carrera.

Ahtziri

De hecho creo que es una de las cosas que más me gusta de “Conticinio”, que a pesar de que es un espacio educativo y que busca difundir la cultura, no se siente como esta tensión o presión, porque a veces los estudios en el ámbito de las letras se sienten como que te chupan el alma y te vacían con esta expectativa de 'ser el ser culto que se supone que debes ser', el sujeto de cultura, y en cambio siento que el espacio de “Conticinio” es super amable con la gente que no conoce y super amable con los novatos y es como de que: “¿Sabes qué? Yo nunca he leído poesía, es mi primera vez, y yo siento esto del poema”. Aprender a ver más las impresiones, las percepciones de la gente; hablar de la poesía desde un lado menos académico sin dejar de acercar a la cultura, pero acercando desde un lado más por el amor al arte.

El taller está abierto para todo público. ¿Cómo se acercan a esas personas que no estudiaron letras?

Lizette

Es algo muy natural, porque Hazel era contacto de Lili, son amigos, entonces así lo recomendó pero, por ejemplo, en el congreso que hicimos el año pasado tuvimos a participantes internacionales, de Perú, de Argentina, de España, de otros estados, y justo eso es importante para la cuestión del soporte porque Ren lo planeó para que fuera presencial pero ahora con la virtualidad también nos obligó a expandir esa parte. Y, pues, ¿cómo llegan?, la neta es que quién sabe porque no todos son de letras.

Yo supongo que es principalmente porque lo recomiendan, porque a alguien le mueve, tiene un compa y le dice: “no manches, estoy en una cosa bien chida”, y se terminan metiendo. Y cada semestre somos más. Ya lo van agendando; lo contemplan en su horario de letras.

Lorena

También le hemos echado mucho empeño a lo de la difusión. Por ejemplo, yo me he encargado de que "Conticinio" salga en grupos principalmente de convocatorias literarias de Facebook. Ahí he puesto el inicio del taller, he puesto la convocatoria del congreso y la difusión para las “Luces de Conticinio”, que fue un ciclo de encuentro con poetas internacionales llevado a cabo el año pasado. Entonces, la difusión ha sido más en nuestras redes sociales pero también, como dice Lizz, porque nos recomiendan o porque si las personas están compartiendo algo, como una sesión o un poema que hicieron con nosotras, la gente ve y busca de qué se trata “Conticinio”.

“Conticinio” es un taller de poesía pero ofrece al público otros espacios y actividades para compartir este arte

Ahtziri

Sí. Tenemos el taller, que se centra en revisar la poesía de los poetas y luego tratamos de crear, a partir de lo que leímos, para dar frutos. Es también otra forma de acercar a los aficionados a la lectura porque no solo lo leemos sino que lo absorbemos y además también producimos y tallereamos esos poemas, los comentamos y los compartimos. Las personas dan su autorización para compartir los poemas, Lizz los edita, Lore los acomoda y se publican en redes y siento que también eso está muy padre porque pues los asistentes tienen el orgullo de asistir al taller y, además de cultivarse, crean.

Esa es una área, pero también tenemos el área de lectura en voz alta, la de poemas y los congresos, en donde se comparte. Y los encuentros “Luces del Conticinio”.

Hazel

Todo ha sido parte de la evolución de “Conticinio” porque creo que las primeras sesiones que yo estuve viendo solamente eran lectura, compartir y hacer invitaciones a profesores o personas que ayudaran a tallerear las composiciones dentro del espacio de la sesión, pero conforme fue avanzando se hizo el primer congreso, entonces, conforme pasa el tiempo se van agregando más actividades a “Conticinio” y este último semestre que hicimos de Perú fue cuando tuvimos oportunidad de invitar a poetas que venían del país del que nosotros estábamos compartiendo la poesía y realizamos el evento presencial con algunas de las poetas que estuvimos leyendo a lo largo del semestre. Fue una oportunidad muy bonita.

¿Por qué participar en “Conticinio”?

Hazel

Hay muchas razones. Una es por el espacio tan amable que puedes ver desde un primer instante cuando entras, del que te puedes sentir parte sin necesidad de saber algo previo. Tanto si eres muy experimentado en poesía o no, creo que de “Conticinio” vas a salir amando más la poesía y la creación y la creatividad la vas a estar desarrollando también muchísimo durante el taller, entonces, esencialmente creo que, ¿por qué participar en “Conticinio”?, porque enriquece muchísimo tu experiencia de vida tal cual.

Creo que ayuda mucho en todos los aspectos de la vida, tanto en ampliar el acervo cultural, en descubrir la pasión por cosas que no sabías que tenías, que puedes desarrollar en el taller, y eso no muchos espacios te lo pueden ofrecer y más que nosotros lo hacemos de una manera desinteresada y con todo el gusto y todo el placer de recibir a quienes gusten entrar. Si entras, vas a salir de una manera totalmente distinta.

¿Qué experiencias les ha dejado participar en este proyecto literario tanto como organizadores como siendo participantes?

Renata

La verdad es que le ha dado un sentido a mi vida y un propósito. Desde cualquier ámbito que lo vea, desde como equipo, al aprender de cada miembro, de cómo quiero dar lo mejor de mí y cómo quiero ofrecer lo mejor dentro de las posibilidades que tiene el proyecto. Respecto a la organización me ha ayudado a superarme a perder el miedo de platicar con otras personas, a hablar en público porque, aunque no es en público presencial, sí hay muchas personas en la videollamada. En las primeras sesiones hay hasta 90 personas, entonces, es hablar frente a gente y tratar de superar esa parte y mejorar en la oratoria; ser más claro y conciso.

También hemos ido perdiendo el miedo a hablar con los invitados, con esas grandes figuras de la poesía,.

Una de las cosas más emocionantes es, por ejemplo, la retroalimentación del final. Ver cómo en los comentarios nos ponen que les ha ayudado a acercarse más a la poesía o que no sabían que la poesía era para todos o que era algo que se podía comentar de forma muy natural y muy auténtica, desde lo que cada uno sabe.

Ahtziri

Yo empecé en “Conticinio” como una escapatoria y se volvió un espacio bien, bien lindo porque me di cuenta que justamente necesitaba esto, que los espacios literarios necesitan que la gente se sienta menos juzgada de decir lo que piensa y sacar sus teorías. Hay veces que el arte se debe apreciar desde el comentario de la experiencia propia y del sentir propio, y de cómo te afecta a ti y eso es muy humano. “Conticinio” nos ayudó a conectar con otras personas que también querían sentirse humanas y creo que eso es lo que todos encuentran tan especial de “Conticinio”, que todos nos sentimos validados y sin que haya respuestas incorrectas.

No hay quien no sea suficientemente listo o quien no lea lo suficiente, incluso si no terminas el material de lectura puedes comentar. Estamos, en serio, para lo que se pueda, para lo que las energías alcancen y eso me encanta, que “Conticinio” es muy empático con los participantes. Los organizadores la verdad nos matamos, es muchísimo trabajo, a veces parece bien poquito, de que: “nomás tengo esta tarea”, y de repente esa tarea te toma seis días. Pero como experiencia ha sido muy padre.

Lizette

Para mí sí es de verdad algo que me llena el alma. Como que no solamente somos compas de trabajo en equipo y estas cosas, o sea, no es como que en una materia nos juntaran en un equipo para hacer el trabajo. Se me hace muy mágico ese aspecto en el que realmente no nos conocíamos bien entre todos y al final tenemos un espacio muy lindo. Eso es lo que más valoro de la experiencia como tras bambalinas en “Conticinio”, que las juntas, por ejemplo, alguien me contaba de otro proyecto que existe, una revista, y dice: “es que tengo que estar mandando correos y decir como: ‘Buen día...” y así se comunican entre equipo. Es algo que se me hace muy loco porque nosotras nos divertimos con todas y no sé, este espacio para mí es lo más chido de todo. Que nació una amistad muy chida.

La parte del espacio también es importante en las sesiones porque sí procuramos que sea un espacio seguro para todas y sí siento que se ha logrado hasta ahorita porque justo como comentaban hay personas que nunca habían leído poesía y es importante porque, primero, si nunca habían leído poesía, pues les llamó la atención hacerlo ahora y, encima, su primera experiencia sera esta y no, por ejemplo, como la mía.

Mi primer experiencia con la poesía fue leer a Neruda y sus poemas mal hechos, entonces yo odiaba la poesía. Durante un tiempo yo odié la poesía porque nos ponían a hacer competencias de a ver quién recitaba mejor un poema que estaba todo horrible.

El chiste es que sí se me hace algo muy valioso poder brindar ese espacio a las personas que se están acercando apenas o que de alguna manera se les mete el gusanito. En la recepción, como dice Ren, lo que nos dicen al final vale la pena absolutamente porque sí está difícil la parte de que es mucho trabajo y no nos paga nadie pero también nos llena mucho de satisfacción a todos de poder brindar esto gratis. La accesibilidad para los asistentes es lo chido porque hay muchos talleres de poesía y de creación que te cobran un varote, de que cada sesión $500 pesos, y nosotros no, nosotros entre que creamos, leemos, compartimos, aprendemos; todo esto es accesible para quien tenga una computadora. Que yo sé que no todo el mundo puede acceder a tal cosa pero sí es una apertura mucho más grande. “Conticinio” es algo muy bonito en todo aspecto, tanto la magia tras bambalinas como la magia afuera.

Hazel

Mi experiencia dentro de “Conticinio” y lo que yo me he llevado son dos cosas principalmente. La primera es cercanía, tanto de los participantes dentro del grupo como también en la recepción. De los participantes también cómo es que nos acogen a todos y entre todos formamos una comunidad super bonita. Y la segunda palabra creo que es autenticidad. Creo que nosotros no pretendemos ser algo que no somos, en el sentido de que estamos abiertos para recibir personas y que ellos obtengan no solamente algo frívolo o tal vez algo super estructurado sino también parte de nuestras esencias. Creo que se dan mucho cuenta de que Lore es de una manera, Renata es de otra, Ahtziri es de otra y Lizette de otra, y cada uno de nosotros tiene algo que aportarles y es complementario. Todos nos complementamos y cada quien sabe lo que aporta.

La autenticidad enriquece mucho la relación que tenemos tanto internamente como la que mostramos hacia afuera y creo que es la manera tan orgánica y poco sintética que tenemos entre nosotros lo que también ven las personas y lo que les hace acercarse de manera voluntaria a lo que estamos haciendo. Me llevo mucho eso, que son el equipo más humano con el que he trabajado en toda mi vida.

Creo que en una sociedad en la que vivimos, donde se ve a una persona como una maquinaria únicamente de trabajo, el trabajar en “Conticinio” con cada una de las personas que están aquí presentes, y con las que no, me ha hecho resignificar mi percepción de lo que es trabajar en equipo. Me llevo eso, que todavía hay personas con pasión y que saben trabajar por las cosas que quieren. Creo que expresar la pasión con la que todos vivimos este proyecto es lo más bonito que me llevo. Compartir con ellas y con las personas que son parte de “Conticinio”.

Lorena

Yo creo que un aspecto que no han tocado y que me parece super importante es nuestra huella dentro de la vida profesional de los asistentes. Los estudiantes que entran con nosotros no tienen una materia de poesía japonesa o poesía norteamericana. Con nosotros se están complementando y están saliendo de la carrera con conocimientos extra. Otra cosa muy importante es el hecho de que tenemos mucha libertad creativa y comprendemos que las personas tienen distintas nociones de la estética. Eso nos hace tener experiencia que debería ser laboral. O sea, si no fuera por “Conticinio”, yo no sabría usar tanto un editor de textos, por ejemplo. Aunque esto no sea un trabajo, sí nos permite ver el mundo laboral en donde vamos; nos permite practicar.

Otra cosa que me encanta es el hecho de que no nos aprovechamos del privilegio o no que puedan tener las personas. Como es gratis, lo único que necesitan es un dispositivo, celular o compu, e internet. Pero es algo que nos hace muy humanos porque tenemos invitadas especiales de calibre que en otros talleres sí cobran pero que con nosotros están gratis y aunque sea una sesión de dos horas nos están aportando muchísimo. Cuando tuvimos, por ejemplo, a Roxana Crisólogo y a Mariela Dreyfus, que nos compartieron su experiencia en la poesía, tú como mujer te ves representada y sabes que es posible y que ya no es un espacio solo de hombres.

Eso es algo que me encanta porque mi experiencia dentro de los demás círculos ha sido un tanto abrumadora o tormentosa. No traumática pero en “Conticinio” sí retomé el amor por la carrera y retomé y reafirme el amor por la poesía. De que la puedo leer sin necesidad de analizarla ni de hacer un ensayo, la puedo leer sin presión. Fue hermoso saber que estoy en un espacio donde leo 30 páginas a la semana y por gusto y si no las leo no pasa nada, igual estoy aprendiendo.

¿Qué planes a futuro tiene “Conticinio”?

Renata

Continuar con el taller virtual y continuar con las actividades que hacemos, pero también extendernos a otros medios de difusión para diversificar la manera en que la poesía puede llegar a las personas y así poder llegar a otros públicos.

Tenemos el plan de expandirnos a espacios presenciales, por ejemplo preparatorias.

Lorena

Ya hay un plan que está hecho y confirmado por las autoridades de la Biblioteca Juan José Arreola para ofrecer un taller de ocho sesiones dedicado a la creación para gente que todavía no sabe que escribe o que tiene la inquietud. Vamos a impartirlo entre Ahtziriy yo y es un taller que responde desde la filosofía y la planificación de “Conticinio” y será para complementar, para no quedarnos solamente en lo virtual y poder llegar a otros espacios de difusión y otros públicos.

¿Cómo asistir al taller de poesía “Conticinio”?

Lorena

Sacamos convocatoria cada semestre con las instrucciones, fechas, quiénes son las invitadas e invitados, cuál es el tema y la liga. La forma de inscribirse es mandar un mensaje al correo conticiniopoesia@gmail.com o al WhatsApp .

Nosotros somos muy libres en ese sentido porque me ha tocado ver talleres que exigen que les mandes currículum vitae o una muestra y, como nosotros somos un espacio más libre, aceptamos a todos los interesados. No hay límite de cupo.

Hasta el momento llevamos tres semestres y vamos a iniciar el cuarto el 25 de febrero.

Las sesiones se realizan todos los viernes de 1 a 3 pm.

Ahtziri

Además, siento que es una dinámica del taller bien chida de dar y recibir porque nosotros les damos constancia de asistentes a los participantes que tengan cierta cantidad de asistencias.

Renata

Los invitamos a que participen, así tengan cualquier conocimiento de poesía, los invitamos a que participen, a que se unan, que prueben unas sesiones y si les gusta se queden.

“Conticinio” en Youtube

“Conticinio” es un proyecto gratuito, que ofrece, entre sus muchas cualidades, la posibilidad de acceder a las sesiones, conferencias y todo su material desde su canal en Youtube.

Además, en sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, podrás encontrar valiosos contenidos para entrar al fascinante mundo de la poesía.

