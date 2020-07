Streamings desde el escenario del Diana

El Teatro Diana convierte su escenario en un espacio virtual con Stage on Line, iniciativa que llegó el pasado viernes con la presentación de Sussie 4. Transmitido como streaming en sus redes sociales, el concierto a puerta cerrada busca retomar las actividades de entretenimiento.

Raúl Rocha Martínez, parte de la organización, comentó que este proyecto nace “de la mano de la pandemia, estando paradas nuestras empresas. Decidimos juntarnos varios amigos y empezar a transmitir contenido de calidad por redes sociales, como dicen ‘la nueva normalidad’. Fue por la necesidad de tener primero una actividad y hacer llegar a la gente buen contenido”.

Quienes están detrás de Stage on Line son profesionales de audio, video e iluminación, que producen conciertos, conferencias, trabajan grabando el circuito cerrado de los conciertos o directo para artistas.

Esta unión de varios empresarios dedicados al entretenimiento se alió con el Diana: “Tratamos de conformar el talento. Ahorita ya platicamos con varias bandas tapatías. Hay la idea de buscar de Monterrey y de Ciudad de México (también), que vaya mejorando”. La próxima cita es el 24 de julio (21:00 horas), con un show tributo a Queen. Otras bandas confirmadas para las siguientes semanas son La Celestina y Los Doble Poker.

Raúl agregó que han estado con pláticas para integrar a otros grupos a la cartelera, que irán anunciando conforme se vayan confirmando.

Karla Zapata, directora del Teatro Diana, comentó que el foro está abierto para el talento local, al mismo tiempo que generan contenido para la gente en su casa. Sobre la dinámica de trabajo, Karla aclaró que han estado laborando con horarios diferidos en los montajes, con un equipo de alrededor de 15 personas.

Con ello se cumple otro objetivo, que el sector del área técnica (quienes no habían tenido actividad en mucho tiempo) vuelvan a trabajar. Karla resaltó el streaming como otro tipo de contenidos que puede ofrecer un recinto como el Teatro Diana: “Para comenzar a trabajar de manera programada, de aquí a lo que resta del año. Es una alternativa y un complemento a los shows presenciales”.

También buscan generar un público nuevo: “Lo quiero ver como una oportunidad de llegar a públicos que antes no salían. Y los que no salían que tienen necesidad de vivir emociones… El tema del streaming no sustituye a la experiencia de un concierto en vivo, pero sí acerca emociones”.

Empezar a presentar espectáculos en formato virtual diversifica las posibilidades a futuro, con los eventos híbridos. Conforme a las estipulaciones sanitarias de las autoridades, una fecha en la que podrían volver a tener eventos es septiembre, con el aforo de 562 personas (poco menos del 25 por ciento), de allí la importancia de los eventos híbridos: “Nos está reeducando en una manera en que no creíamos que fuese posible. Esta pandemia nos ha dejado una enseñanza muy grande, incluso de cómo hacer espectáculos. Las cosas como antes sucedían no van a suceder, no en el sentido negativo: al contrario, tendremos más herramientas. Los espacios, los promotores, todos los que laboramos en este rubro trabajaremos de una manera más creativa”.

JL