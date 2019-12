Siri Hustvedt hace ciencia en la memoria

La escritora estadounidense Siri Hustvedt arribó por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su nueva novela en español, “Recuerdos del futuro” (Seix Barral)Z, además de abrir el programa La FIL también es Ciencia, ayer (con una conferencia titulada “Historias de una vagabunda intelectual”). La obra de Siri entremezcla la crítica de arte, la investigación científica (con énfasis en la neurociencia) y la poesía, siempre con el punto de vista de la mujer por su marcada posición feminista.

De la publicación reciente, Hustvedt platicó: “Es una novela de formación. Mi primera novela está planteada en un mismo territorio, pero escrito de manera totalmente diferente. Si no hubiera hecho tanta investigación sobre la memoria, la ciencia en la memoria y la filosofía, no habría podido escribir este libro. Es una novela de una mujer madura, no de una joven”.

La narración de “Recuerdos del futuro” posee diferentes capas, entre el presente, el pasado remoto y la recuperación de esa memoria. De la estructura, la novelista comentó: “Antes de trabajar en este libro quise escribir un libro sobre la memoria, el trauma y el pasado. Era terrible, la abandoné. Pensé en replantearla. Lo que creo ahora es que esas páginas fallidas me ayudaron a comprender la estructura de este libro: no sabía cómo lo iba a escribir cuando empecé, pero el proceso de fracaso me ayudó”.

A propósito de la referencia a su primera novela, sin ser literatura autobiográfica, Siri ha tomado elementos de su vida para la ficción no solo en este libro. En una novela previa, “Elegía para un americano”, retomó la imagen de su padre: “Tomé parte de un libro que escribió sobre su vida para sus amigos y familiares, en especial de su periodo en la segunda guerra. Era un soldado. Aunque el narrador es un hombre, es analista, psiquiatra, obvio no soy yo, pero sí hay aspectos de mi contexto allí. Es curioso, en mis ensayos me usé como ejemplo, como ilustración de un punto de vista subjetivo. Para mí es una posición filosófica, creo que es importante que la experiencia subjetiva se incluya en cualquier análisis. La autobiografía no me interesa, aunque en ‘Recuerdos del futuro’ juego con la autobiografía, con la mayor parte inventada. La ‘persona’ mayor viendo a la joven tiene una resonancia para mí. También escribí un libro sobre mis episodios de temblores en ‘La mujer temblorosa’, donde solo hay un 10 por ciento de mí y 90 por ciento de descubrir de qué se trata. Ahora que soy mayor pienso que hay formas de autobiografía y memorias que me interesan más: usualmente es para explorar algo más, para responder a una pregunta”.

Corazón científico

Sobre su vocación por la ciencia, la autora comentó: “La ciencia es parte de las humanidades, me interesa cómo podemos conectar todas estas cosas en la cultura… Cuando escribía mi disertación en Columbia me interesé por los casos de afasia, pacientes que tienen dificultades del habla luego de una lesión cerebral. En los noventa, a la par de la explosión por la investigación en el cerebro, decidí que faltaba desarrollar parte de mi educación. Así empecé a investigar, luego me invitaron a participar en un grupo interdisciplinario en Nueva York: psiquiatras, psicoanalistas, neuro-científicos, gente vinculada a la inteligencia artificial. Creció de allí”.

A propósito del feminismo actual, Siri comentó: “Recién pasé por España. Siento una nueva emoción por el feminismo en mucha gente que me encontré. El feminismo siempre ha estado. Es una forma de tomar consciencia. Absorbemos nuestra cultura muy profundamente, pensamientos, movimientos, gestos están moldeados por eso. Por eso para mí el feminismo ha sido un reconocimiento, toma de consciencia, ver las maneras en que la cultura no nos ha dejado ser libres en términos fundamentales. Las olas del feminismo han sido momentos en que ese reconocimiento llega a la gente de tal modo que se convierte en un movimiento”.

¡No te la pierdas!