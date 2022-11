¡“Sharjahlajara” a la vista!

En Sharjah, la ciudad cultural más importante de Emiratos Árabes, la quietud prevalece durante la mañana, sólo los coches circulan, pocas son las personas que se ven cruzar las calles -donde prácticamente los semáforos no están a la vista-. Y es que al mediodía el sol agobia en esta región cosmopolita del golfo Pérsico donde el desierto y el mar comulgan en franca paz. Pero eso no quiere decir que no haya vida y movimiento.

Por estos días está en desarrollo la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Sharjah, y EL INFORMADOR es uno de los medios invitados para cubrir las actividades de este magno evento literario donde la cultura árabe tiene un esplendor estupendo. La delegación italiana es la invitada de honor de esta feria y es común ver en los pasillos performance sobre clown y danza, cortesía de este país de Europa.

Sharjah y la cultura árabe serán las invitadas de honor en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) -del 26 de noviembre de 2022 al 4 de diciembre de 2022- por lo que esta visita de nuestra casa editorial resulta más que relevante, divertida y apasionada, como lo enfatiza Ahmed Al Ameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, quien señala que este encuentro y vinculación de dos ciudades y culturas tan importante bien puede llamarse: “Sharjahlajara”.

“Una delegación de 200 personas va a estar en Guadalajara. Tenemos muchos eventos, muchas actividades, visitas escolares con la cooperación entre nosotros y autores mexicanos para hacer libros para niños emiratíes y mexicanos, tenemos una cocina emiratí o cocina árabe que estará allí. Habrá muchos programas desde el punto de vista de la literatura y la cultura”, comenta en entrevista.

Así mismo, reitera que las actividades planeadas son muy atractivas, resaltando, por ejemplo, el valor de su caligrafía, “estamos construyendo puentes de comunicación”.

La vida en Sharjah es tan humana como cualquier otra ciudad del mundo, la diferencia aquí es que al caer la noche, el clima es delicioso y entonces la ciudad está más viva y caótica que nunca, porque el tráfico apremia como en las grandes metrópolis del mundo.