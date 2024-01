Sergio del Molino habla de "Los Alemanes", Premio Alfaguara de Novela 2024

El escritor madrileño, Sergio del Molino, quien obtuvo el Premio Alfaguara de Novela 2024 por su libro “Los Alemanes”, habla sobre su obra tras recibir este reconocimiento.

La historia ganadora aborda la llegada a Cádiz, en 1916, de un vasto grupo de alemanes durante la Primera Guerra Mundial, provenientes de Camerún, los cuales se establecen en Zaragoza y otros sitios, es ahí donde se entreteje acontecimientos y conflictos que repercuten en los descendientes de estos migrantes. El autor destacó que los personajes de esta historia no son reales ni están inspirados en alguien en particular, pero sí es verídico el acontecimiento de su desembarco a España, de hecho acotó que la tercera y cuarta generación de estas personas siguen radicando en lugares como Zaragoza y Pamplona.

“Ellos siguen manteniendo la herencia y el legado, de hecho, cuando yo hice estos reportajes y rescaté esta historia, monté una pequeña exposición en Zaragoza de recuerdos familiares y piezas que me han prestado las familias con materiales que tienen que ver con Camerún y la Primera Guerra Mundial. El hombre al que he citado, Pablo Bieger, quien es al que está dedicada la novela, era nieto de uno de estos alemanes, quien tenía un montón de recuerdos”.

Destaca que en lo particular, en su literatura, él está acostumbrado a trabajar con cuestiones reales para luego abordar la ficción. Sobre si los hijos heredan las culpas de sus padres a partir de este hecho que narra en su novela, expresa que desde un sentido racional trata de pensar que no. “Creo que además es injusto que nos juzguen por lo que hicieron nuestros padres, pero como la moral es práctica, en la vida real, quieras o no, acabas cargando con ello”.

Sobre si alguno de los descendientes de estos alemanes siente alguna pena por lo que hicieron sus padres en el pasado, resalta el autor que están educados en el orgullo, sin embargo, expresa que en la trama hay un personaje que está muerto “y que hilvana toda la narración, que no siente ningún tipo de orgullo sobre eso y al contrario, ha construido toda su vida echando basura sobre ello. Es un personaje que funciona como la ‘Rebeca’ de Alfred Hitchcock, como un fantasma, de hecho el libro comienza con su funeral, pero su presencia es muy importante”. Finalmente, recordó que tuvo claro que trabajaría en esta novela cuando se dio cuenta que el presente era un factor importante para poder desarrollarla.

En contexto

La decisión de que “Los Alemanes” haya ganado el Premio Alfaguara de Novela 2024 fue tomada por unanimidad por parte del jurado, compuesto por Sergio Ramírez, Juan José Millás, Laura Restrepo, Rosa Montero y Manuel Rivas, además de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara (con voz pero sin voto).

El galardón que recibe Del Molino está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana por esta novela, la cual fue presentada con el título “El espíritu de la escalera” y bajo el seudónimo de “Patricia Bieger”. Se reveló también que la novela estará a la venta en librerías el próximo 21 de marzo.

En esta convocatoria se recibieron 800 manuscritos, de los cuales 396 fueron remitidos desde España, 104 desde Argentina, 109 desde México, 93 desde Colombia, 40 desde Estados Unidos, 20 desde Chile, 26 desde Perú y 12 desde Uruguay.

Un destacado autor

Nacido en Madrid en 1979, Sergio del Molino es autor de dos ensayos narrativos cruciales sobre la despoblación y «la idea de país»: “La España vacía” (2016; Alfaguara, 2022), con el que ganó el premio al mejor ensayo del Gremio de Libreros y el Premio Cálamo, además de entrar en las listas de «mejores del año» de toda la prensa cultural; y “Contra la España vacía” (Alfaguara, 2021).

Antes se había alzado con los premios Ojo Crítico y Tigre Juan con “La hora violeta” (2013; Alfaguara, 2023) y después con el Premio Espasa gracias a “Lugares fuera de sitio” (2018). Además, es autor de novelas como “Lo que a nadie le importa” (Random House, 2014) y “La mirada de los peces” (Random House, 2017), del breve ensayo biográfico “Calomarde. El hijo bastardo de las luces” (2020), de una autobiografía novelada sobre su relación con la enfermedad, “La piel” (Alfaguara, 2020), y de “Un tal González” (Alfaguara, 2022).

Es columnista del diario El País y colaborador de Onda Cero Radio, entre otros medios. Sus obras han aparecido en inglés, italiano, francés, griego, alemán y chino, entre otros idiomas, y en más de 15 países.

SINOPSIS

Sobre la trama, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, llegan a Cádiz dos barcos con más de 600 alemanes provenientes de Camerún. Se han entregado en la frontera guineana a las autoridades coloniales por ser España país neutral. Se instalarán, entre otros sitios, en Zaragoza y formarán allí una pequeña comunidad que ya no volverá a Alemania. Entre ellos estaba el bisabuelo de “Eva” y “Fede”, quienes, casi un siglo después, se encuentran en el cementerio alemán de Zaragoza en el entierro de “Gabi”, su hermano mayor. Junto con su padre, son los últimos supervivientes de los Schuster, una familia que llegó a formar un importante negocio de alimentación. Pero en los tiempos que corren el pasado siempre puede regresar para levantar ampollas.

Se destaca que “Los alemanes” trata uno de los episodios más vergonzosos y menos divulgados de la historia de España: cómo los nazis refugiados ahí en un retiro dorado, activaron el neonazismo en Alemania. “Con sutileza alumbra el infierno que puede llegar a ser, en ocasiones, la familia, y deja en el aire dos preguntas incómodas: ¿Cuándo caducan las culpas de los padres? ¿Llega hasta los hijos la obligación de redimirlas?”.

FS