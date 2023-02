El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, con nacionalidad española desde 2018, será el coordinador literario del programa que España desarrollará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) 2024.

El autor, que fue presentado hoy para esta responsabilidad, la definió como una "tarea compleja", que asume cuando en su país se han prohibido sus libros por "incitar al odio", manifestó Ramírez (Masatepe, Nicaragua 1942), cinco días después de que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega despojara de su nacionalidad al Premio Cervantes 2017.

"Es una anomalía que en estas alturas del siglo XXI exista una tiranía medieval en nuestro país que despoja de su nacionalidad o de su tierra a alguien, es algo que sucedía nada más que con los señores feudales", lamentó Ramírez.

Pero además, añadió, hoy se ha enterado que sus libros han sido prohibidos por incitación al odio en Nicaragua: "qué vamos a hacer, es la realidad que hay que enfrentar".

No obstante, manifestó que "poco a poco se va configurando un respaldo a la democracia y la libertad en Nicaragua, es un asunto de tiempo, no será de un día para otro pero se conseguirá".

Respecto a la labor que le encargó el Gobierno de España, el autor de "Ya nadie llora por mí" explicó que "privilegiará" a los escritores publicados por "editoriales pequeñas, independientes", así como a los que escriben en lenguas cooficiales españolas (catalán vasco y gallego). "Voy a hacer todo lo posible para cumplir la tarea compleja, lo voy a hacer desde mi perspectiva de escritor, de conocedor de la literatura que se escribe en lengua castellana (...) lo haré desde mi perspectiva de escritor nicaragüense porque no la pierdo, porque nadie me la puede quitar, y desde mi perspectiva de escritor que ha recibido la nacionalidad de España", afirmó.

"Si me han quitado ilegalmente mi nacionalidad me han dado otra de la que me siento muy orgulloso", subrayó.

Ramírez fue presentado como coordinador literario durante la firma del acuerdo que formaliza la presencia de España como país invitado de la FIL de Guadalajara, un acuerdo firmado por el ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, con la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora. Iceta destacó que España vuelve a Guadalajara como país invitado 24 años después, pero con la "circunstancia" de que coincidirá con la presidencia de España de la Unión Europea.

Sergio Ramírez considera que es una "tarea compleja" pero lo hará desde su faceta de escritor. SUN/ARCHIVO

Respecto a la elección de Ramírez como coordinador literario, el ministro afirmó que "Sergio es Nicaragua, pero es cultura, es ciudadano, que es la palabra más bonita que un ser humano en una sociedad puede utilizar para describirse".

"Para nosotros es una decisión reivindicativa, reivindicamos la libertad, la democracia, la creación, Nicaragua, que une a todos los nicaragüenses", puntualizó.

Por su parte, Schulz afirmó que cuando "piensa en Nicaragua" piensa en "hermanos y hermanas entrañables para México": "pienso en Rubén Darío, en Ernesto Cardinal, en mi admirada Gioconda Belli, pero sobre todo en un hombre al que he admirado, Sergio, que es y será siempre Nicaragua, mexicano, latinoamericano, Español y del mundo. Nuestra solidaridad contigo y con todos los nicaragüenses víctimas de la dictadura".

La FIL, una de las ferias internacionales del libro más importantes del mundo, celebrará su próxima edición en noviembre de 2024.

