Sergio Mayer ahora opina sobre el ballet

Frente a los dislates que le han generado polémica y críticas, Sergio Mayer Bretón, diputado de Morena, minimiza sus errores, porque dice, no le han costado al erario ni ha dañado a nadie.

“¿Qué errores son? Confundir el Palacio de Bellas Artes con el Palacio Nacional. ¡Ay que gran error! Estoy tranquilo porque conozco lo que es uno y otro. Si me dijeras que estos errores han causado daño al erario, que han perjudicado a un grupo de personas... pero no”, anotó ante los medios de comunicación.

El legislador rechaza que sus errores lo definan y argumenta a la defensiva: “Quienes no cometen errores son los que no lo intentan, los que no hacen cosas, los que tienen miedo al éxito”.

El exdesnudista y excantante de la agrupación Garibaldi, con la que inició su carrera artística, declara que le gusta la lectura y que en estos momentos está leyendo: “La Sombra de Caudillo”, de Martín Luis Guzmán, que recomienda debe ser leído por todos, además de la novela “Santa”, de Federico Gamboa.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, cargó que aclara que no le fue regalado, da su propia versión de la diferencia entre cultura y arte:

“Pues a mí me parece que arte es una de las expresiones de la cultura, o sea, la cultura son todas las expresiones que tenemos como sociedad, como pueblo, la comida, las expresiones, lo textil, lo gastronómico”.

Admirador de la danza...

Mayer Bretón se declara admirador de los grupos de danza. “Hay un grupo contemporáneo que es de Tania Pérez Salas, que acaba de estar en la UNAM. Yo creo que es de las cosas más bellas que he visto de baile contemporáneo. Mis hijas hacen ballet, y las llevó al ballet clásico... pero ese show de Tania Pérez Salas es de las mejores coreografías que tenemos en México... Una de las mejores bailarinas del mundo es Elisa Carrillo, que le acaban de dar un reconocimiento a nivel internacional, es como recibir un Oscar”.

Cabe señalar que quien recibió el premio considerado el Oscar de la danza fue el tapatío Isaac Hernández: el Benois de la Danse al Mejor bailarín.

A sus 52 años, Sergio Mayer se declara feliz por estar en el Legislativo y ser presidente de la Comisión de Cultura, que dice que no le fue regalada, sino que la trabajó, y cabildeó con sus compañeros de bancada para obtener los votos necesarios.