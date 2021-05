“Se fueron a la izquierda”: la supervivencia tras la tragedia

La guerra tiene diversos rostros, y para la escritora y periodista Monica Hesse (“The Washington Post”) indagar qué sucede después de un trauma tan doloroso como lo fue la Segunda Guerra Mundial es parte del planteamiento que ofrece en “Se fueron a la izquierda”, su más reciente novela en la que explora otra perspectiva sobre quienes lograron salvarse de los campos de exterminio.

“Se fueron a la izquierda” desglosa la vida de “Zofia”, joven de 18 años de edad, quien al terminar la guerra su instinto la lleva a rastrear a su hermano “Abek”, sin tener certeza si él también pudo sobrevivir a los trabajos forzados del campo de concentración al que fue enviado; sin embargo, la travesía de “Zofia” revela que los horrores de la guerra no han concluido del todo y hay heridas familiares aún por sanar.

“Es lo más interesante de la novela, porque tradicionalmente en las historias de la Segunda Guerra Mundial, casi siempre se enfocan en el inicio de la guerra, cuando la vida le cambia a todos o tal cual sobre la guerra: los campos de concentración, la batalla, los soldados, los prisioneros, las familias que esperan, pero pocas veces se toca el tema qué ocurre después de. Tendemos a romantizar que fueron rescatados y vivieron felices para siempre, pero no es cierto, hay que reconstruirnos, fortalecernos, tenemos que ver la manera de sanar”, explica Diego Mejía, editor de “Se fueron a la izquierda”, para su versión en español para Penguin Random House.

El editor resalta las particularidades de esta novela de Monica Hesse (premio Narrative Storytelling de la Society for Feature Journalism), quien tras su debut literario con “La chica del abrigo azul”, deslumbró por su estilo narrativo en primera persona sobre los estragos y los desafíos de quienes se ven atrapados en un genocidio sin saber la suerte qué tendrá su vida ante las decisiones de otros.

“Es una gran narradora, sabe generar empatía con sus personajes. Es directo su estilo, tanto en ‘La chica del abrigo azul’, como en ‘Se fueron a la izquierda’ están narradas en primera persona, sabe muy bien cómo describir a sus personajes, el proceso psicológico por el que pasan, sabe en qué momento contar las cosas”.

Diego Mejía resalta que las historias ficcionadas sobre la Segunda Guerra Mundial son populares entre los lectores mexicanos, y partiendo de premisas como la que ofrece Monica Hesse, el lector nacional empatiza al sentirse identificado con personajes dispuestos a la resiliencia, la supervivencia y la reconstrucción emocional, pues México ante sus tragedias se muestra como una sociedad solidaria y con la esperanza como estandarte.

“No es solo la supervivencia, es el hecho de reconstruirte y renacer. Todos renacemos constantemente, somos un pueblo muy solidario cuando se necesita. Es no quedarte estancado, decir no me morí, por dentro tengo que renacer, sanar esas heridas, creo que por aquí es donde -el lector- puede identificarse y vincularse emocionalmente con esta novela”, finaliza.