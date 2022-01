Sátira y libertad

Tal como lo dijo Vershueren, una acción lingüística se distingue por tener consecuencias en el mundo real, y qué mejor ejemplo de ello que el efecto que tiene la sátira en la sociedad, ya que se sabe que no hay mayor acto de valentía que el hablar de lo que nadie quiere hablar; qué mejor forma de hacerlo que con ironía y humor.

Desgraciadamente nos encontramos en un status quo donde sigue existiendo el conformismo, y donde el silencio es la mejor respuesta para evitar conflictos, para pasar por alto ciertos temas y seguir con la monotonía. Sin embargo, gracias a algunos personajes como José Guadalupe Posada acompañado de sus dibujos de crítica socio-política, Paco Calderón con sus caricaturas e historietas, o Germán Dehesa y su mini sección “¿Qué tal durmió?” es que podemos tomar esos temas de los que pareciera que da miedo hablar, podemos llevarlos a colación, cuestionarlos, analizarlos, criticarlos, y tenerlos siempre sobre la mesa.

De alguna manera la sátira llega a dar ese empujón, que es a veces más que necesario, para hablar de lo que no se hablaba, y al hablarlo, ya se está haciendo algo, ya no se está de brazos cruzados y encogidos de hombros con un “pues ya qué” entre los labios. En ese reír para no llorar, viene una ola de pensamientos, análisis, crítica, ¿y por qué no? también cambios que al inicio pueden parecer chiquitos, pero al final son más que necesarios y -quizá no por todos- bien recibidos.

Lucia Verónica Vargas del Castillo

La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Dario Fo

ECOS DEL DEBATE

La importancia de la “Sátira” (Imagen crítica) como un elemento que puede transformar a la sociedad

La sátira ya tiene por definición elementos de crítica social, su objetivo no sólo es el de transmitir un mensaje a la audiencia que guste del humor ingenioso y crítico, también es el burlarse de manera descarada, ridiculizar ideas o incluso mofarse de personajes, lamentablemente muchos de esos personajes o ideas por sí solas ya son una sátira sin esfuerzo. No olvidemos que cada autor tiene intereses propios y ajenos, está en los receptores el adoptar una imagen de inmediato o aceptar la invitación al análisis.

Margarita Rosas, participante Mar Adentro

La sátira se presta a democratizar el lenguaje de cualquier producto, producción, película incluso de protesta. Es importante porque nos ayuda a comunicar o exponer una situación con un lenguaje muy básico para que cualquier persona pueda entenderlo. La desventaja de la sátira es que se reste importancia al mensaje o que se tomen temas sensibles. Un equilibrio siempre es lo mejor, la sátira siempre será una gran herramienta para alcanzar a todo el público.

Antonio Ladrón de Guevara, participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Satírica Ilustre

Entrevista a Adriana Mosquera Soto “Nani”

Como cualquier otro género literario, la sátira ha ido evolucionando junto con la sociedad y a la par de las herramientas intelectuales que han ido surgiendo. Al tratarse de un elemento tan crítico, controversial y un tanto humorístico, era de esperarse que la sátira tomara nuevas formas y medios de un mayor, o simplemente, de un distinto alcance.

Es por eso que la sátira adoptó y se adaptó rápidamente en la ilustración y los medios gráficos en general. Ocasionando un mayor impacto visual de la ridiculización de la cotidianidad, lo que es el objetivo principal de dicho género literario.

En ésta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Adriana Mosquera Soto “Nani”, una caricaturista, escritora, bióloga, diseñadora y escritora colombiana. Ella nos relata desde su punto de vista, cómo se autodefine, y cómo es que considera tan importante en la sociedad la ilustración y el dibujo con tintes satíricos.

“Nani” se autodefine como una caricaturista que terminó estudiando biología, y luego con las vueltas que da la vida, realizó su tesis dibujada, toda la carrera dibujada. Terminó de nuevo creando ilustraciones, volviendo al mundo que a ella le apasionaba, que era el dibujo.

“Es muy curioso porque realmente yo empecé a dibujar como con siete años y yo recuerdo que ya tenía claro que quería ser caricaturista, quería hacer tiras cómicas”.

Ella nos cuenta cómo es que el personaje de Mafalda, la ayudó a tener una conexión directa con lo que más le apasiona: La ilustración y el dibujo.

“Justamente tengo aquí el emblema de Mafalda porque lo que más me encantó fue que es una niña que podía hablar, protestar y decir que le molestaba el mundo y yo siempre sido desde muy pequeña muy peleona, entonces me identifiqué con ese dibujo y encontré una forma de expresar ese inconformismo con la sociedad”.

Explica cómo es que para ella, la sátira como tal y dentro de lo gráfico, se torna en una herramienta para transformar a la sociedad.

“Yo pienso que las imágenes, además imágenes potentes, se te quedan en la cabeza y te hacen reflexionar. Además si van acompañadas de un texto, como es mi caso, uno sarcástico; ayudan muchísimo a clarificar tus ideas, se quedan mucho más tiempo en tu cabeza y las nuevas generaciones yo creo que si están cambiando su forma de pensar y es gracias especialmente también a las redes sociales como Instagram, donde todo es visual, todo es gráfico y allí los caricaturistas tenemos un espacio ya consolidado”.

En la pasada edición de la FIL 2021, “Nani” se convirtió en la segunda mujer en dos décadas que recibe el premio honorífico: “La Catrina”, situación que le hizo sentir gran orgullo y compromiso por escalar espacios en los que tradicionalmente predominan los hombres. Ante esto, exhortó a que en los años venideros, más mujeres sean merecedoras de dicho reconocimiento. Aquí nos habla sobre lo que significó para ella recibir una distinción como ésta.

“Tengo que confesar que jamás pensé que me lo pudiera ganar, primero porque se le daba a figuras con mucha edad y mucho recorrido y bueno, yo tengo 16 libros, 26 años en la profesión, pero además es que soy mujer y entonces ahí hay como un escaloncito a salvar, bastante importante. Cuando se ponen los nombres sobre la mesa creo que el ser mujer no es un plus, en este caso sí lo fue y me sorprendió muchísimo”.

ESPECIAL/A. Canales

Mensaje súmate Mar Adentro

Creo que la perseverancia aplica para cualquier profesión. Si son tercos y perseverantes, y tienen claro qué es lo que quieren ser, consíganlo, vayan por ello. Cuestiónense: ¿Qué están haciendo para conseguirlo?, no se queden esperando a que ocurra un milagro o a que alguien más les dé la oportunidad, ¡No!, creen las oportunidades, persíganlas y hasta que lo consigan… Es la única manera.

Si no empezamos a cambiar la mentalidad de los jóvenes, vamos a volver a tener una generación más adelante con las mismas ideas arcaicas con las que estamos nosotros actualmente. Lo que nos llevaría sólamente a repetir la historia y no a evolucionarla.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

La Sátira de Miguel de Cervantes Saavedra

En definitiva, al paso de los años, distintos autores han destacado en éste enigmático género literario que es la sátira; pero sólo algunos se han vuelto tan universales, que han perdurado, continuado moldeando e inspirado a millones de personas alrededor del mundo.

Tal es el caso de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de “Príncipe de los Ingenios”.

Miguel de Cervantes fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo nacido en España, específicamente en la ciudad de Alcalá de Henares, el 29 de septiembre de 1547, y falleció el 22 de abril de 1616.

En efecto, la importancia de Don Quijote de la Mancha en la Literatura radica, entre otras cosas, en que satirizó un modelo de literatura que se empleaba desde hacía muchísimos años, las novelas de caballería. Ejerciendo una influencia realmente importante en la narrativa europea posterior.

Cervantes vio en ésta su obra cumbre, la cual consiguió ensalzar su nombre por encima de muchos otros escritores de su época. Su propósito era claro: ridiculizar las novelas de caballería.

10 notas positivas

Mar adentro propone

Para leer

Rebelión en la granja. (George Orwell) el carácter universal de su mensaje hace de este libro un extraordinario análisis de la corrupción que engendra el poder.

Para saber

A partir de la Edad Media, la sátira empieza a incorporarse a distintos subgéneros literarios como el narrativo, el dramático y lo que será posteriormente el género didáctico.

Para Conocer

El inicio de la sátira se sitúa en la Antigua Grecia con la poesía yámbica, pues se convierte en uno de los recursos más importantes y usados por Aristófanes.