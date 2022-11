En la Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF) hay espacio para todos los temas, géneros y personalidades. Así que ha llegado a la fiesta de las letras la ilustradora de moda australiana, Megan Hess, quien en 2008 ilustró el éxito de ventas “Sex and the city” escrito por Candace Bushnell. Además, en su exitosa carrera ha colaborado para Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, The New York Times, Chanel, Dior, Cartier, Prada, Fendi, Louis Vuitton y Tiffany. Megan estuvo en un conversatorio en la SIBF para hablar de su trayectoria y la perspectiva que tiene sobre la moda. Al finalizar el encuentro, EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar con ella, preguntándole cuál es su opinión sobre el desarrollo de la moda en el Medio Oriente.

“Es increíble, se ha desarrollado con el tiempo, y es una mezcla perfecta de moda internacional con moda tradicional, que es lo que lo hace realmente inspirador”. Destaca que la sinergia entre pasado y presente en torno a la moda, capta la atención de los espectadores.

“Considero que sólo en la variedad y el nivel de elegancia que encuentro dentro de la moda, hay una gran mezcla de looks y diferentes diseñadores, en conjunto con lo que es lo tradicional. No hay una sola mirada, hay muchos aspectos diferentes, y eso es lo que lo hace realmente interesante”.

Como gran ilustradora de moda clásica y de grandes firmas como Dior, había que cuestionarle qué es lo que la inspira para seguir creando ilustraciones tan bellas. “Me inspiran muchas cosas, pero una de las más importantes es viajar y conocer gente nueva, ver cosas nuevas… Música, arte, otros libros, otros autores… todo”.

Sobre si pronto habrá algún acercamiento con México, resaltó que le gustaría visitar próximamente nuestro país. “Sí, me encantaría hacer algo en México. Ese es un lugar en el que no he estado, pero está en mi lista de deseos para visitar. Me encanta la moda y la comida; obviamente, es algo a lo que definitivamente llegaré en algún momento”.

CT