Rosa Montero presenta en sociedad el que llama "el libro de mi vida"

Un nuevo libro de Rosa Montero circulará pronto en librerías y, como ella misma indica, tiene “la sensación de que es el libro de mi vida”, es un texto que define como “mestizo” porque parte de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas, lo que al final hace que ensayo y ficción se den la mano esta exploración sobre la creatividad y la locura que tiene por título ‘El peligro de estar cuerda’ (Seix Barral, 2022).

De este modo, en este estudio acerca de los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental, la escritora española reconoce que son tópicos que estuvo “tejiendo” en su cabeza, como para responderse “qué nos lleva a los que nos dedicamos a escribir a inventar mentiras; me moría de curiosidad por entenderlo y, así, hace cuatro años tomé la determinación de hacer este libro”.

Indagación detectivesca

De este modo, Montero llevó a cabo “un proceso de indagación detectivesca” para compartir con el lector curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear, para lo cual tuvo que “leer sistemáticamente libros de neurología, psiquiatría, psicología, incluso me he autoanalizado, pero no se trata de un libro testimonial sino –más bien– la forma en que me he dado respuesta a estas preguntas que devanan la rueda misteriosa de la vida”.

Con una obra en que ha dado muestra de su filiación “existencialista” pero, también, de su “obsesión con el paso del tiempo”, este libro es, nos revela la autora, “un paso más hacia la aceptación de la vida” pues, en relación con las “teorías” que ha desarrollado en relación con este estudio, entre todas las personas “somos por lo menos un 15 por ciento los que no tenemos la cabeza ‘podada’ como el resto”.

Cerebro hiperconectado

Esta “poda” refiere a las conexiones cerebrales que, en la adolescencia, comienzan a recortarse debido al proceso regular de maduración, pero “hay quienes nos saltamos esa fase”, asegura Montero, y mantienen “un cerebro hiperconectado, como el de los niños, como algunos enfermos mentales y creadores, y también –eso creo– los lectores apasionados”.

De esta manera, al ahondar en los procesos de la creación, la autora ha desarrollado su teoría de “la tormenta perfecta”, esto es, que en el estallido creativo confluyen una serie de factores irrepetibles, químicos y situacionales, “porque la verdad es que se necesita de muchas circunstancias para llegar a la obra” (que nos permite sobrellevar la existencia”.

