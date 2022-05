Rogelio Manzo revela la psicodelia de sus "Anatomías fractales"

La experiencia psicodélica llegó al Festival Cultural de Mayo de la mano de Rogelio Manzo con “Anatomías fractales”, exposición pictórica que colmará al Museo Raúl Anguiano (MURA) con un colorido recorrido por rostros y siluetas que exhiben la visión del artista hacia personajes que invitan a la exploración de la condición humana.La experiencia psicodélica llegó al Festival Cultural de Mayo de la mano de Rogelio Manzo con “Anatomías fractales”, exposición pictórica que colmará al Museo Raúl Anguiano (MURA) con un colorido recorrido por rostros y siluetas que exhiben la visión del artista hacia personajes que invitan a la exploración de la condición humana.

A través de 25 obras, que hacen referencia a los 25 años de labor del Festival Cultural de Mayo, Rogelio Manzo resalta la versatilidad de “Anatomías fractales”, pues aunque hay piezas recientes, el espectador encontrará retratos realizados hace ocho años y que evidencian el procesos y evoluciones que ha tenido sobre su propia técnica y apreciación.

“Mi trabajo habla principalmente de la condición humana, es muy grotesco a veces, otras veces es muy placentero al ojo. Utilizo diferentes materiales, hago una especie de ensamblaje, tratando de construir el espacio, la imagen del retratado”, indica en entrevista con EL INFORMADOR. Rogelio Manzo al detallar que los rostros de “Anatomías fractales” son personajes que por distintas razones han llamado su atención para llevarlas a su estilo: “Es gente que ha llamado mi atención, que conozco a nivel personal o que simplemente las observo y me gustan para buscar otra imagen de ellos, algunos se dejan retratar y accede, otros no”.

Con 17 años de trayectoria artística, Rogelio Manzo celebra el acercamiento que el Festival Cultural de Mayo permite no solo con el público asiduo a estas actividades, pues aproximarse a nuevas audiencias que, incluso desconozcan su trabajo, le permite enfrentarse a nuevas perspectivas y diálogos sobre su obra.

“Presento un trabajo que es fácil de digerir, porque es figurativo, pero a la vez es muy introspectivo. Creo que hay arte un poco difícil de entender y las personas que por primera vez se enfrentan o son expuestos al arte, en particular al visual, no lo entienden muy bien si es demasiado conceptual, pero mi trabajo es muy fácil, te gusta o no te gusta. Cuando observas todas mis piezas, es descubrir las cosas que trato de expresar, se enfrentarán con algo simple de digerir”.

Creación desde otro nivel

Si algo caracteriza a “Anatomías fractales” son la experiencias y procesos creativos que Rogelio Manzo ha vivido con la psicodelia y cómo ésta ha impactado en su apreciación artística.

“En los últimos cuatro años he estado explorando el área de la psicodelia y me he encontrado con muchas sorpresas y he solucionado varios problemas que no sabía cómo hacerlo. En algunas piezas, especialmente en las últimas, se refleja esta intención”, puntualiza Rogelio Manzo, al subrayar cómo cada obra engloba en sí diversas etapas creativas y la lectura final que encuentra en ellas cuando la pieza es finalizada.

“Creo que para todos los creadores el proceso creativo te sorprende mientras estás trabajando sobre una piezas. A mí, de repente, me pone algo ansioso, porque no sé en qué va a terminar, si terminará bien o lo suficientemente bien o mal, porque mi trabajo es muy visceral y pragmático, muy de practicar entre el error y el acierto. Dejamos que la obra nos vaya guiando conforme a lo que le va sucediendo, lo que nosotros estamos interviniendo”.

Inauguración de la exposición “Anatomías fractales”, de Rogelio Manzo, el 7 de mayo a las 12:00 horas en el Museo Raúl Anguiano (MURA), ubicado en Avenida Mariano Otero 375, colonia Moderna, cerca Avenida Chapultepec. Entrada libre.