Repasar el aprendizaje

Es buen momento de repasar los contenidos ahora que el ciclo escolar culmina en casa por la contingencia sanitaria. Para ello hay libros para cada nivel en donde los padres podrán comprobar el aprendizaje de los niños, apoyados por una metodología educativa acorde a los programas de la SEP.

Rosa Luisa Guerra, escritora y parte del equipo de Ediciones Larousse, platicó sobre la serie “Libro integrado”, de la editorial, que en un principio “estaba pensado para los profesores, pero en estas circunstancias pueden usarlo los papás. Es de mucha utilidad, puesto que trae todos los contenidos de los programas de la SEP y tiene también páginas de repaso, con la explicación, ejercicios para que capte bien el tema y con respuestas de los ejercicios al final. Sirve para que los papás estén seguros”.

Rosa Luisa recordó que desde su fundación la Editorial Larousse tiene una vocación por difundir el conocimiento: “Tenemos más de una década haciendo libros de texto, materiales hechos por expertos, basados en planteamientos pedagógicos conforme a los programas de la SEP”. Añadió que en esta época esta serie de libros sirve para reforzar el aprendizaje y encontrar los huecos, en el caso de repasar los del ciclo que ya cursaron, o de prepararlos y darles una ventaja competitiva si ven el contenido del siguiente ciclo escolar.

Además de la serie de “Libro integrado” con libros para cada nivel de primaria, la editorial cuenta con más materiales didácticos: libros de actividades, para colorear, para aprender inglés, de refuerzo de matemáticas, las series con personajes de Disney (con explicación de diferentes temas: universo, animales extraños, etc.) y libros de historia de la vida cotidiana, sobre cada etapa histórica. Estos últimos en particular son autoría de Rosa Luisa Guerra, con el título de “Así era la vida en…”, donde en la serie de seis libros la escritora describe la vida cotidiana en la época prehispánica, la época virreinal, la independencia, el porfiriato, la revolución y el México moderno. “Describo el tipo de comida, ropa, cómo era la escuela en esas épocas. No las cuestiones históricas (sí se da el contexto), sino en cómo era vivir en la época sin luz eléctrica, en las divisiones del país, las primeras escuelas”.

La vocación con estos libros y el resto del catálogo es divulgar el gusto por la lectura: “Es todo este rango de materiales, desde los académicos hasta otros que ofrecen diferentes opciones para llegarle a los chicos. A veces nos centramos en la narrativa, cuentos para diferentes edades, pero se nos olvida que les gusta saber cosas: conocer de los dinosaurios, del universo. Por eso tenemos una amplitud de materiales, hay chicos que entran a la lectura por el gusto de saber”. Otros libros didácticos, aunque fuera del ámbito estrictamente académico, son sobre cómo crear, donde se le enseña al pequeño lector cómo crear un videoblog, un cómic, una obra de teatro o un cuento.

La editorial ofrece también sus libros en línea en: www.ellibrero.com

JL