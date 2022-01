“Renuncié al Ballet de Jalisco, porque no había dinero y resultó que no es verdad”: Dariusz Blajer

Tras ocho años de estar al frente de la dirección artística del Ballet de Jalisco, de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, el maestro polaco Dariusz Blajer confirmó a esta casa editorial que desde diciembre de 2021 presentó su renuncia ante las supuestas limitantes de recursos que la SC le argumentó y que significarían un freno para poner en marcha sus planes.

“Renuncié por información que tenía la Secretaría de Cultura, que no hay dinero, que se iban a quitar bailarines, que iban a quitar sueldos, y resultó que no es verdad, es lo que me sorprende. Resultó que a mí me dijeron que no hay dinero para nada, pero sí hay dinero. Renuncié porque no veía más trabajo y condiciones, se decía que no hay dinero para producciones, para nada, fue difícil”, indicó Dariusz Blajer en entrevista con EL INFORMADOR.

“Yo, con 22 bailarines y lo que tenía, hicimos la función de ‘El Cascanueces’ -en diciembre 2021-con mucho éxito, con llenos completos; teníamos más cosas importantes para el repertorio que se podían proponer sin dar grandes gastos con diferentes programas, como creo que el Ballet de Jalisco lo hizo en el transcurso de ocho años, se podía hacer esto con mínimos recursos y recuperación con la venta de boletos, se podía hacer, pero esta alternativa nunca entró en perspectiva, creo que no quisieron ir en esa dirección. Estoy muy orgulloso de lo que hice en el Ballet de Jalisco, de su repertorio, de los resultados que tuvimos por años, pero me siento al día de hoy decepcionado”.

Carencias constantes

Dariusz Blajer recordó que fue durante la administración cultural de Myriam Vachez, en el sexenio de Aristóteles Sandoval, cuando fue contratado para llevar la dirección del entonces conocido como “Joven Ballet de Jalisco”, en agosto del 2013, y desde entonces se había propuesto una dinámica diferente para posicionar nuevamente al cuerpo de baile entre el gusto del público con la intención de aumentar el repertorio con al menos dos estrenos por año, incrementar la plantilla de bailarines y extender las giras del ballet.

Blajer señaló que previo a que la actual Secretaría de Cultura Jalisco, encabezada desde junio por Lourdes González, le explicara que no habría recursos, ya habían surgido situaciones con la pasada titular de la dependencia, Giovana Jaspersen -quien renunció a su cargo en enero de 2021-; recuerda que la comunicación con la dependencia también era escasa para mejorar las condiciones de trabajo del ensamble dancístico.

“Teníamos dos años parados completamente, no por fallas de los bailarines, sino por la Secretaria que estuvo antes que doña Lourdes González, quien tuvo en un completo abandono a la compañía, le pedí múltiples citas y ayuda para poderle dar a los bailarines las condiciones adecuadas”.

Entre los conflictos que el ex director Dariusz Blajer recordó, por ejemplo, al inicio de la gestión de Giovana Jaspersen, fue la cancelación de cuatro funciones que el ballet presentaría en 2018 en el Teatro Degollado con “El Cascanueces”, lo que representó la pérdida de aproximadamente 200 mil pesos por funciones, sin embargo, la presentación programada en esa temporada para Puerto Vallarta sí se realizó, aunque esto significó un regañó para el entonces director Blajer.

“Querían que yo cancelara la función (en Puerto Vallarta), le dije que de ninguna manera podía cancelar, porque el público compró boletos, está todo arreglado, era respeto por el público y por la gente que nos invita allá. Fui a Vallarta, me parecía injusto, para el público y el promotor que nos invitó. Me regañó por tomar la decisión”, mencionó al recordar que este tipo de presentaciones por invitación -y programadas previamente- no representaban gastos para la compañía de baile puesto que eran pagadas por los anfitriones interesados.

Otra circunstancia vivida ante la titular de la SC, en este caso con Lourdes González, fue el reclamo que la Secretaria le hizo respecto al puesto que su esposa, la bailarina tapatía, Slauka Ladewig tenía en el ensamble como maestra, pese a que ella había sido contratada antes de que él llegara como director. Tras concluir los contratos de los miembros del Ballet de Jalisco, el pasado 31 de diciembre, Slauka Ladewig ya no fue requerida para su puesto: “Yo aclaré de inmediato que mi esposa fue contratada antes que yo, yo no contraté a mi propia esposa, me reclamaban de nepotismo… fueron dichos injustos contra mi persona”.

El balance de su dirección

Entre los logros que Dariusz Blajer resaltó que el Ballet de Jalisco tuvo durante su cargo, fueron los diversos maestros e invitados especiales que tuvieron, además de proponer presentaciones diferentes para el público, llevando al ensamble, por ejemplo, a otros espacios como el Parque Metropolitano para la producción de “El lago de los cisnes” y en el Instituto Cultural Cabañas -hoy Museo Cabañas- con “El Jorobado de Nuestra Señora de París”, procurando que desde su llegada en 2013 se tuvieran dos estrenos importantes que abarcaran al público infantil y habitual.

“Yo me siento orgulloso de lo que hizo el Ballet de Jalisco, con todo el corazón se hicieron coreografías, decisiones que al público le fascinaron, gente que me paraba y me decía que era una maravilla ver al ballet a este nivel, que nunca lo habían visto así en ningún otro lado. Mi frustración es esto: si querían cambiar, era más fácil decirme ‘gracias’ y cambiar de dirección… Porque quieren bailar de otro modo”.

También señaló que ante las condiciones habituales del ballet, diversos bailarines optaron por buscar oportunidades en otros espacios para mantener su desarrollo y crecimiento, además de que en diversas producciones los bailarines tenían que desempeñar diferentes roles ante la falta de elementos para la totalidad de roles.

“Por falta de dinero para contratar nuevos bailarines, yo bailé… Algo que disfruté muchísimo, justo para ayudar al ballet con sus gastos y necesidades. En este transcurso bailé muchos roles y diferentes cosas para que no gastaran; también hice coreografías gratis, de eso nunca cobré ni un centavo, pero muchas veces la gente eso no lo sabe. Estoy satisfecho con lo que hice”, aclaró.

Ante los posibles cambios que llegarían al Ballet de Jalisco, el cual mantiene una convocatoria abierta hasta el 16 de enero para integrar nuevos bailarines, Dariusz Blajer cuestionó los motivos que le dieron entonces sobre la supuesta falta de recursos para completar el cuerpo de baile al ver la intención de la compañía de renovar a su equipo.

“Tomé mi decisión de renunciar porque no vía perspectiva, pero veo al día de hoy las audiciones para contratar a 22 bailares por un año, y el aumento de sueldos para el cuerpo de baile, y resulta que sí hay dinero, no entendí. No entiendo de quién es este interés, no sé y no me interesa, me siento un poco decepcionado, triste, porque creo que en el transcurso de estos años, que el ballet estuvo bajo mi dirección, sí hicimos una compañía profesional de danza clásica, con mucho y buen repertorio, con estrenos mundiales y nacionales”.