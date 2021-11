Regresa John Boyne por partida doble

El célebre escritor irlandés John Boyne (Dublín, Irlanda, 1971) se encuentra en la ciudad como parte de los invitados a la 35 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y, aunque se trata de su segunda visita a esta fiesta de la palabra, la particularidad es que presentó ayer dos libros, las novelas: “Las huellas del silencio” (2020) y “Las furias invisibles del corazón” (2021), y ambas historias se ubican en Irlanda, las únicas que ha escrito acerca de su país.

Esta conexión entre ambos libros, explica Boyne, ocurre así: “primero, ‘Las huellas del silencio’ se trata sobre lo que acontece en Irlanda durante la década de los 20 y luego me voy a ‘Las furias invisibles del corazón’ para analizar la sociedad y ver lo que sucedía con las personas gay, desde las consideraciones antiguas de la historia hasta la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ambos, si se me permite, representan estudios sociológicos de lo que es Irlanda”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Un protagonista se evade

Construida a partir de capítulos que son saltos temporales que nos dejan ver la evolución del protagonista, en “Las huellas del silencio” es “Odran, sacerdote, quien se ha considerado siempre como una sola persona, amable y que no ha querido aceptar que ha sido cómplice de las faltas que ha cometido la Iglesia, ha volteado la cara ante cosas que ocurren en el seno de su familia, no tiene el coraje de enfrentar las cosas y prefiere evadirlas”.

De esta forma, detalla, “es un cobarde; pero la narrativa tiene un arco completo que llega a un punto donde el protagonista se da cuenta de lo que ha sucedido, de los hechos en los que él mismo ha sido cómplice”.

Humor y personajes

Por otra parte, “Las furias invisibles del corazón”, “puede considerarse más ligera, hay más humor, y creo que ambos libros tienen algo de humor, los libros extensos lo necesitan. Ahora, el personaje central, ‘Cyril’ es o parece ser el único adulto de la historia, y no había yo tratado sus temas en una novela como ésta”.

En estos términos, dice el escritor, se trata de un personaje sensible, en los términos que Hemingway los destacaba como comprensivos y hasta brillantes, pero expuestos al dolor o escarnio del mundo; en este caso “este niño se parece a mí; aunque haya crecido en otra época. Pero es en su naturaleza sensitiva en la que puede conectarse conmigo”.

De hecho, segmentada en 10 capítulos muy extensos, Las furias… se enfoca en “periodos históricos de crisis en Irlanda y los cambios que acontecieron; en los setenta ocurren tantas cosas que debían recrearse con detalle”. Ahora, hay personajes cuya sensibilidad refleja su ingenio, “la madre de ‘Cyril’, aunque tiene 16 años, no quise que fuera una víctima, siempre busco que mis personajes femeninos sean fuertes e independientes, incluso en épocas donde no se les trataba bien”, afirma Boyne.

Actividad y honestidad

El escritor irlandés acaba de publicar en inglés una novela llamada “The echo Chamber” (2020), “que tiene que ver con las redes sociales, qué conseguimos y qué perdemos con ellas. Además, durante la contingencia por la pandemia comencé a escribir algunos guiones, y se me sugirió adaptar a la pantalla la novela para televisión. Aparte, escribo una nueva novela, así que siempre estoy activo, no busco tomar muchos descansos, pero son necesarios; así como necesito enfocarme para trabajar, también debo hacer otras cosas”.

Finalmente, considera Boyne que “Las furias invisibles del corazón” es su mejor novela a la fecha, “porque es muy personal, quizá la más personal que he escrito. Eso no significa necesariamente que sea mejor, pero he puesto mucho de mis propias experiencias sobre ser gay y he sido honesto al respecto, porque estoy convencido que el lector responde a esta honestidad”, finaliza.

"La recepción de un libro como ‘El niño del pijama a rayas’ (2006), en español, fue impresio-nante. Diría que fue mejor recibido en español que en cualquier otro idioma que no fuera inglés. Y eso es algo significativo e importante para mí".

- John Boyne, escritor.

