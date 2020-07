Reflexiones de mamá

Este próximo sábado 8 de agosto la actriz Susana Alexander presentará el espectáculo “Madre solo hay una, y como yo ninguna”, en modalidad virtual. Con duración de más de una hora y grabado en su hogar, este show incorpora una veintena de fragmentos leídos por Susana, con el eje temático de la maternidad.

Alexander hizo la antología: “Fui seleccionando diferentes textos que hablan del hijo a la madre, de la madre al hijo, cuentos, uno maravilloso de Amparo Espinosa, escritores extraordinarios como Torres Bodet, Carlos Pellicer, Bojórquez, otros menos conocidos pero extraordinarios también”.

La actriz recordó el efecto que tuvo uno de los textos, hacia el final del espectáculo: “Cuando termina leo un texto muy conmovedor, de un señor francés, Albert Cohen. Escribió ‘El libro de mi madre’. Cuando terminó la grabación uno de los camarógrafos me dijo ‘Ya me hizo llorar, señora’. Supongo que esto sucede en el teatro, pero no tengo a la gente tan cerca como tuve a los camarógrafos, con ‘Susana Distancia’. Ya tenía público aquí, ya con cinco personas. Como si hubieran viajado los dioses del cielo estaba inspirada: me inspiraron las personas, que vi gente para dar el espectáculo”. Susana ha presentado “Madre solo hay una, y como yo ninguna” desde hace cinco años: esta será la primera función virtual.

Sobre esta nueva modalidad de explorar el teatro, Susana comentó que la invitación para este montaje fue de Diego Cantú, productor y promotor de teatro: “De qué vamos a vivir. Como sabe que tengo muchos espectáculos me invitó. La grabación del espectáculo fue lo más profesional que se puedan imaginar: dos camarógrafos, la chica de sonido. En este mismo estudio donde estoy pusieron un telón negro. Hagan de cuenta, si estuviera en Bellas Artes. Hicieron el conteo y empecé y seguí”.

Otro motivo para aceptar la invitación fue que los profesionales en el mundo del espectáculo han tenido sus actividades paradas desde el inicio de la cuarentena: “No tenemos ingresos. Yo tengo unos ahorritos, que me los estoy comiendo. Parece ser que no vamos a tener en mucho tiempo. Lo último que se van a abrir son los teatros. Esto incluye a los cantantes, no hay palenques, no hay Auditorio Nacional”.

Además de este espectáculo grabado que se transmitirá como streaming, Susana ha tenido más acercamientos al trabajo en línea: cada viernes hace un pequeño recital, privado, para una escuela dedicada a la tercera edad. Igualmente tiene su canal de YouTube, “El Rincón de la Cana al Aire”, con videos de no más de cinco minutos en los que comparte lecturas: “Doy también hasta recetas de cocina. Es mi forma de acercarme a la gente”.

Disfruta desde casa

Susana Alexander en “Madre solo hay una, y como yo ninguna”, 8 de agosto a las 18:00 horas, código de acceso en $100 pesos, a través de www.arema.mx/evento/6594.

JL