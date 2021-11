Raquel Barrios apuesta por su propio trazo

Raquel Barrios es una artista tapatía que tiene en puerta nuevos proyectos y a su vez reflexiona sobre los aprendizajes de la pandemia para encaminar su carrera a horizontes que van más allá de los circuitos cotidianos de exhibición, venta y creación en la ciudad.

Aunque la pandemia y confinamiento impuso, como a todos, nuevas dinámicas en el quehacer diario, Raquel relata cómo para ella, en este aprendizaje, los intermediarios para colocar su obra en nuevos foros quedan al margen de sus intereses apelando a un replanteamiento de su proyección, y si bien se mantiene abierta a ser guiada y colaborar con otros colegas enfocados en la movilidad de obras, ha optado por tocar puertas por ella misma para instalar sus creaciones en galerías que van desde Chicago a Israel, por ejemplo.

“Creo que como a muchas personas, surgió la pregunta de qué pasaría, no sabía si iba a sobrevivir con mi profesión, pero no he parado. Trabajaba para producir, le tomaba mucha importancia a las exposiciones, claro que es algo donde muestras tu trabajo y la gente puede ir, pero al quitarnos esa parte -foros abiertos- vi que lo colectivo venía a través de internet, que es mucho más democrático”.

Considerando el impacto propio de la pandemia y quizá la falta de adaptación por parte de diversas galerías para acoplarse a una nueva dinámica ante el confinamiento y escases de recursos, Raquel Barrios determinó que ella como artista tendría que buscar esas oportunidades y no esperar a que un tercero fuera el responsable de movilizar su obra.

“No quería depender de la gestión externa, sino propiciar que el mismo público te busque, para mí eso es súper valioso, no quiere decir que alguien avale mi trabajo como gestor o curador, eso se me hace muy satisfactorio, que el mismo público me busque”, comparte la creadora al destacar como justo a raíz de la pandemia su trabajo por comisión y encargos personalizados también incrementó.

Sin fronteras

Aprovechando el interés de la galería Karma Kollective, ubicada en Tel Aviv, en Israel, en formato virtual y espacio físico, Raquel Barrios, comenzó un nuevo capítulo en su trayectoria desde el verano del 2020, siendo este acercamiento una clara señal de cómo su obra puede trascender internacionalmente estando desde su natal Guadalajara.

“Fue una señal para no parar y no solo enfocarme en México, yo estaba muy pendiente de las exposiciones y estímulos, era como círculo vicioso que no veía y al momento de que me surgen oportunidades fuera del país, porque ni siquiera fue en Estados Unidos o Europa, me abrió esa señal de que lo mío se puede ir a otras partes”, destaca Raquel al detallar que en esta galería es hasta el momento la única artista latina en exponer con un primer lote de 10 obras y con expectativas de enviar nuevas piezas en corto plazo.

Un lenguaje propio

Con obra recién expuesta en Art Space, de Chicago, Raquel Barrios destaca que la llegada de su trabajo a espacios fuera de México, como también lo hizo en la Bienal de Lagos, en Nigeria, en 2019, la anima a seguir explorando sus intereses en los materiales que utiliza desde los óleos, acrílicos, maderas, dibujos, papel y principalmente textiles para reflejar lo que vive a diario y los contextos que la rodean en su entorno.

“Es algo que busco compartir, es ser sincera conmigo, saber qué está pasando. Mi arte no es político, simplemente viene desde la intimidad, pero también trato de que la gente se identifique de alguna u otra forma. Antes de dedicarme a las artes, estudiaba y trabajaba en corte y confección, estoy muy familiarizada con las telas y las texturas en general, esa ha sido mi evolución”.

En este sentido, Raquel Barrios brinda detalles de que lo será su nuevo proyecto enfocado justamente en el textil originario de Oaxaca en colaboración con Mexicanartes, que en un mes estará listo, y que buscará nuevos planteamientos en técnicas mixtas.

“Creo que siempre se retoma por donde empezaste. Me dieron un lienzo que tiene dos meses de elaboración, me fui a la Sierra Norte de Oaxaca hace unas semanas y quiero hacer una interpretación del paisaje por medio de los textiles. Trabajo ensamblajes con madera, papeles y textiles, bajo esa misma técnica de ensamblaje elaboro paisajes inspirados en la sierra de Oaxaca”.

Otro proyecto en puerta listo para buscar piso de exhibición es “Gestos de ciudad”, serie trabajada con el estímulo del CECA, en la que Raquel Barrios retoma leyendas, memorias y la cotidianidad de Guadalajara.

“Son 15 obras en total, las trabajé con memorias de la ciudad, leyendas y personas. Recreé esos escenarios en las pinturas, que se podía jugar en la calle, cosas muy sencillas, otras con cuestiones de la barranca cuando se podía entrar al río, barrios como

El Retiro, la Casa de los Perros, cuando pasaban arroyos en avenida La Paz y Federalismo, fiestas del pasado. Todavía no tengo lugar ni fecha, pero el proyecto ya está listo”.

MQ