Rafael Pérez Gay: Entre palabras y recuerdos

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, Rafael Pérez Gay, destacado editor y escritor mexicano, presentó su obra más reciente "Todo lo de cristal", una novela cautivadora que entrelaza recuerdos y realidades. La narrativa se sumerge en el encuentro entre el presente y el pasado, ofreciendo a sus lectores una experiencia literaria en la que podrán buscar al niño que alguna vez fueron.

Pérez Gay, cuyo camino en la literatura se inició a través del periodismo, compartió en una entrevista con Mar Adentro la evolución de su enfoque en el mundo de las letras:

“Empecé a escribir más cómodamente cuando derribé el muro que separa ficticiamente al periodismo de la literatura”, mencionó el autor.

Incluso después de haber creado novelas y ensayos notables, Pérez Gay continúa siendo un lector y resalta la importancia de la lectura en la vida:

“Ante todo soy un lector. Podría dejar de escribir, pero no podría dejar de leer. No entra en mi cabeza un escritor que no lee. Yo creo que la lectura es el primer momento a través del cual uno inicia un trabajo de introspección, un momento de soledad, un momento de una voz que estás leyendo”.

Pérez Gay se autodenomina un entusiasta de la literatura sin lágrimas, donde una lectura no debería ser un acto sufrido ni obligatorio. En cambio, aboga por la elección consciente de libros que se integren a nuestra memoria y construyan nuestra identidad.

“Me gusta la literatura sin lágrimas. No hay que leer por obligación. No hay que leer sufriendo”, expresó el autor.

Pérez Gay resalta la capacidad de la buena literatura para que lo local pueda convertirse en algo colectivo. Algo que nos hable a todos, ocurra donde ocurra. Para ejemplificar este fenómeno, recomienda la obra “Una historia de amor y oscuridad” de Amos Oz.

Asimismo, utiliza el término de la "suspensión de la incredulidad", acuñado por Samuel Taylor Coleridge, para describir cómo un buen libro puede lograr que el lector crea plenamente en la historia, suspendiendo cualquier escepticismo.

Refiriéndose a la relación entre el autor, su libro y un lector, Pérez Gay alude a Adolfo Bioy Casares, señalando que el trabajo del escritor es retener al lector, asegurándose de que el libro permanezca en sus manos. Este vínculo, según Pérez Gay, se construye escribiendo con calidad, cercanía a la belleza y con la intención de conmover.

En cuanto a su última novela, "Todo lo de cristal", Pérez Gay la describe como una travesía introspectiva de un hombre mayor en busca del niño que fue, tratando de descubrir si son la misma persona. El autor reflexiona sobre el hecho universal de que todos, en algún momento, emprendemos esa búsqueda del niño interior.

Escribir esta novela, revela Pérez Gay, fue un proceso terapéutico que implicó sumergirse en la memoria y lograr plasmar sus recuerdos en tinta y papel. Aunque confiesa que este viaje interior no siempre es placentero, destaca la complejidad y la revelación personal que experimentó.

Mensaje a la comunidad de Mar Adentro:

“Lean más. Los libros nos hacen más aptos. La lectura es algo que nos puede ir cambiando. La lectura, en el fondo, no es otra cosa que ser muchas personas. Todas las personas que no podemos ser, tratamos de serlas a través de la lectura”.

"Mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar; y hacerlo con cierta pasión, cierta compasión, cierto humor y cierta sabiduría".

Maya Angelou Es así como a través de la literatura, nos acercamos a ser más humanos. Mariel de Jesús Sandoval Flores / Mar Adentro

Andrés Neuman fue ganador del Premio Alfaguara 2009 con su novela El Viajero del Siglo. MAR ADENTRO/L. León

La literatura y el ser

Andrés Neuman

Andrés Neuman comentó que, respecto a su carrera, no hay algo en específico que lo haya marcado, sino que más bien todo lo que ha vivido forma parte de un conjunto "Las huellas son una suma de pequeñas cosas, como ir haciendo garabatos en la arena y vistas desde un helicóptero ¡Ah, es un carita!” dijo, sin embargo, si tuviera que mencionar algún suceso, sería el cambio de un país a otro, ya que el pertenecer a una familia nómada termina influyendo en su trabajo, y él se considera igualmente un "escritor nómada", ya que entre cada una de sus obras podemos encontrar distintos contenidos.

“Me gusta pasar de la novela larga al microrelato, del poema a la no ficción, como para seguirme sintiendo un principiante, no creo en la profesionalización, es decir, yo hago sillas cuadradas de madera de nogal y si hago mil, se supone que la mil debe ser más perfecta que la primera, entonces yo prefiero decir: hoy hago un perchero, mañana hago una pequeña artesanía y pasado mañana trato de hacer una torre, probablemente salgan todas mal, pero el conjunto de esos fracasos, ensanchan las posibilidades de construcción".

Siguiendo con el tema de "no autoencasillarse" en una sola temática de la literatura, Andrés nos habla de que muchas veces puede parecer fácil seguir una misma línea debido al alcance que eso puede tener, y si ves que uno o dos libros que tienen la misma pinta están teniendo ese reconocimiento, pues qué mejor que seguir, y es muy comprensible porque, siendo realistas, el mundo de los escritores respecto a la economía es muy precario en comparación con otras formas de ganar dinero, pero para él seria una traición a la razón por la que se dedico a eso: asombrarse mientras escribe "quién quiera hacerse millonario dedicándose a la escritura, es un idiota, si tú estás haciendo esto es porque estás enamorado de la escritura".

Nos habla también de que además de la escritura se ha dedicado a otras cosas, como profesor de latín, entrenador de fútbol infantil, yesero y trabajador en una empresa de cortinas, y aunque no es algo que él sienta que deba presumir, como escritor puede llegar a ser muy nutritivo, ya que alimenta la mirada y puede ser fuente de inspiración, ademas de que ya sabes hacer otra cosas y acompañarlo durante tu carrera de autor "claro que prefiero vivir dignamente solo de la escritura y es como la consecuencia milagrosa de esa libertad de escribir, si sale, que genial y si no, bueno, sé montar cortinas".

Andrés nos confesó que algo que no esperaba de su carrera es ser ganador del Premio Alfaguara con su novela El Viajero del Siglo, obra que le parecía difícil de leer, incluso su editor de ese momento pensaba lo mismo. Pero que sin embargo ha sido su libro más vendido y es parte de ese misterio de la literatura en donde no sé sabe que puede pasar.

Un mensaje que le gustaría dar a la juventud es que él sabe lo que se siente ser un joven en medio de gente adulta o un adulto en medio de gente joven, y debido a sus vivencias él se niega a dar un consejo como si él tuviera una jerarquía, algo que le encantaría es deshacer todas esas ideas en donde si alguien mayor te ayuda, ahora tú tienes que estar en deuda o quedarte en esa condición de discípulo con esa persona, porque eso no debería ser así.

Algo que le aterraba de joven era la trampa de la supuesta virtud de serlo, que te presten atención solo por ser joven, porque al final, ser joven es durante poco tiempo: "es como aplicar la lógica del consumo a las propias generaciones". Para él era tedioso que lo etiquetaran como "escritor joven" y buscaba la manera de que lo vieran como un escritor, independientemente de su edad. "Todas la edades tienes un conflicto y en todas las edades tienes un fuente de placer, solo que van cambiando, entonces, sería no tomarse tan apecho y dramatizar las obligaciones que supuestamente tienen los jóvenes y encontrar una manera de aprender de tus mayores, sin tolerar los paternalismos".

Respecto al área literal, no considera qué debamos leer obligatoriamente toda la literatura universal para poder crear : "Este consejo paternalista de primero leer y después escribir es completamente falso, porque se lee mientras se escribe, cuanto más escribas como puedas, porque todos escribimos como podemos, más te puede interesar leer ese libro que tienes por ahí".

Angelica Nohemí González Flores, Mar Adentro de México A. C.

ECOS DE LA FIL

“Antes de escribir yo…”

Dahlia de la Cerda, autora de “Desde los zulos”. MAR ADENTRO

Yo era una morra que quería gritar, exigía respuestas y me interesaba que las cosas cambiaran. Cuando empecé a escribir encontré una forma de contar todo lo que creía que estaba mal, inicié con un diario, ahora tengo libros y lectores.

Dahlia de la Cerda, autora de “Desde los zulos”.

Mariana Palova, autora de ”La nación de las bestias“. MAR ADENTRO

Antes de escribir fui una artista visual, mi proceso de escritura inició al querer visibilizar a más comunidades, a personajes extraños y más reales. Claro que fue un trabajo duro, pero es muy importante confiar en uno mismo y seguir adelante. Hoy puedo decir que escribí el libro que siempre quise leer.

Mariana Palova, autora de ”La nación de las bestias“

10 NOTICIAS POSITIVAS

Investigadores del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora desarrollan con éxito un bioplástico a partir de subproductos del aguacate. La estrategia terapéutica con células madre neurales se ha mostrado segura, bien tolerada y con un efecto duradero que parece proteger el cerebro contra mayores daños. Harto de enviar jóvenes a prisión, un juez decide buscar una alternativa a las sentencias habituales. Decide cambiar la cárcel por empleos y dar apoyo en lugar de castigos. Investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (CityU) Crean una cerámica refrigerante para climatizar edificios sin necesidad de electricidad. La generación de electricidad mediante las plantas será uno de los proyectos de innovación social que se aborde en el congreso de Magallanes-Elcano, entre los días 18 y 20 de septiembre, gracias al genio sevillano de 24 años, Pablo Vidarte Un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo análisis de sangre que es capaz de detectar, monitorear y controlar la progresión del cáncer en perros. La forma en que los lagartos regeneran sus colas podría conducir a tratamientos para la artritis: se identifican células clave del cartílago que pasa a sustituir el hueso perdido. Jalisco, líder nacional en energía sostenible gracias al impulso de la Sedeco y la colaboración con la iniciativa privada Estudiantes de Alturas del Sur aprenden a evitar la violencia por medio de círculos de lectura. Realizan intercambio de juguetes bélicos por lúdicos y que fomenten la Cultura de paz en Jalisco.

Mar Adentro propone...

PARA LEER… “Un cuento de navidad” es un libro del afamado autor Charles Dickens que nos recuerda la verdadera importancia de estas fechas.

PARA SABER… la UNESCO designó a la ciudad de Granada, en España, como la Ciudad de la Literatura.

PARA CONOCER… Jon Fosse es el escritor ganador del Nobel de Literatura 2023.

