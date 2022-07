Rafael Lemus gana el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2022

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció que el ganador del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2022 fue para el escritor Rafael Lemus Falcón, por su obra "Atlas de (otro) México"; de acuerdo con el jurado –conformado por Adriana Azucena Rodríguez Torres, Gabriel Agustín Bernal Granados e Ismael Eduardo Lares López–, se otorgó por unanimidad el galardón por su obra registrada bajo el seudónimo de Arsenio Cué.

El acta del jurado indica que la decisión fue tomada gracias a que el libro de Lemus cuenta con “una voz original, un estilo conciso, incisivo y un desarrollo ágil, legible y estimulante en el tema que aborda la conciencia social, política y literaria de un México alterno que se produce lejos de la periferia y en los márgenes de la tradición literaria canónica de este país”.

Asimismo, el documento precisa que el conjunto de ensayos que conforman la obra ganadora “se constituye en una visión unitaria, donde los autores que se escuchan y las voces a las cuales se les presta nombre, tienen que ver precisamente con esta condición marginal puesta en el centro del debate”.

Un viaje hacia el imaginario de las letras en México

En palabras de su autor, "Atlas de (otro) México"es un compendio de sitios imaginados dentro de la literatura mexicana, que van desde “Villautopia”, ciudad creada por Eduardo Urzaíz a inicios del siglo XX, hasta Santa Teresa, lugar de muerte situado en el México que Roberto Bolaño retrata en su novela "2666" (2004).

A través de un viaje por la Ixtepec de Elena Garro, o las calles fantasma del Comala dibujado por Juan Rulfo, para Lemus su obra es una colección cartográfica y literaria que “explora una serie de espacios ficticios que, fundados en novelas o relatos, no ocupan un punto preciso en el territorio nacional y, sin embargo, son parte fundamental de la trama sensible del país”.

El autor agregó que el objetivo de este libro es explorar la imaginación cultural mexicana para ubicar sitios y ampliar el mapa —tanto real como imaginario— de un territorio que finalmente es uno solo. “Urbanos o rurales, utópicos o distópicos, fantásticos o apenas irreales, estos lugares son a la vez extraños y familiares, marginales y capitales, y a un mismo tiempo reflejan y perforan nuestra realidad material” refirió.

RAFAEL LEMUS (Ciudad de México, 1977)

Es autor de los libros "Informe" (2008), "Contra la vida activa" (2009) y "Breve historia de nuestro neoliberalismo: poder y cultura en México" (2021), además de coeditor del libro "El futuro es hoy: ideas radicales para México" (2018).

Lee también: La OFJ presenta al guitarrista Pablo Garibay en concierto

Rafael Lemus ha colaborado en publicaciones nacionales e internacionales, como El Universal, La Tempestad, Revista de la Universidad de México, The New Inquiry y The New York Times. Sus ensayos han sido incluidos en más de una docena de libros colectivos. Fue cofundador de la revista literaria Cuaderno Salmón, secretario de redacción de la revista Letras Libres y cofundador y editor de Horizontal.

Actualmente es profesor de Literatura en la California State University, de Fresno, California.

CF