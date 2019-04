Rafael Cruz exhibe fotografías en Nueva Zelanda

El fotógrafo colimense Rafael Cruz inauguró la exposición "The world as I see" (El mundo tal como lo veo), en el espacio cultural Karina Weiss, ubicado en Havelock North, en Nueva Zelanda, en donde expone 40 imágenes sobre fotoperiodismo.

Las imagenes corresponden a la documentación de sus viajes a países de los cinco continentes, como Alemania, Argentina, Bolivia, China, Cuba, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Laos, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Tailandia.

Un trabajo fotográfico realizado en África, América, Asia, Europa y Oceanía.

Próxima escala: Nueva Zelanda pic.twitter.com/fGm7TLv1Oz — Rafael Cruz (@RafaelCruz_Foto) April 12, 2019

En la exhibición se incluyeron cinco imágenes inéditas sobre el hallazgo de una osamenta virreinal, que el pasado 8 de marzo realizó Rafael Cruz junto su hijo, Santiago, de seis años de edad, en el jardín de San Francisco de Almoloyan, en la ciudad de Colima, aportando el primer descubrimiento arqueológico de esa etapa histórica en el estado.

SORPRENDE HALLAZGO DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL JARDÍN DE SAN FRANCISCO DE ALMOLOYAN

*Las primeras investigaciones arrojan la posibilidad de que sean los restos de una mujer embarazada que datan de la época colonia.https://t.co/l575RkJNM0@GobiernoMX @gobiernocolima — Rafael Cruz (@RafaelCruz_Foto) March 30, 2019

En un comunicado, el gobierno del estado informó que el fotógrafo, de 32 años de edad, es el primer colimense que ha realizado exposiciones individuales en África, Asia, América, Europa y Oceanía, aportando con ello una marca en el fotoperiodismo colimense.

Imágen tomada en Tailanda por el fotógrafo de Colima

Rafael Cruz se especializó en fotografía en Argentina a través de un intercambio académico, donde inició en 2008 con el proyecto de exposiciones en cada continente.

Actualmente es director de la revista cultural "Polifónica" y profesor de fotografía y comunicación organizacional en una universidad privada de Colima.

Ha sido promotor cultural y ha desarrollado proyectos en coordinación con la Secretaría de Cultura, con el objetivo de incentivar a los jóvenes al acercamiento de la cultura, literatura y por supuesto, a la fotografía.

