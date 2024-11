¿Qué se celebra hoy? 14 de noviembre

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una fecha dedicada a concienciar sobre la importancia de prevenir, diagnosticar y tratar la diabetes, una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo.

Esta fecha fue establecida en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar el impacto de la diabetes en la salud global y promover acciones que ayuden a controlar esta condición.

Se celebra el 14 de noviembre por el nacimiento de Frederick Banting, quien, junto a Charles Best, descubrió la insulina en 1921, el cual fue un avance importante para el tratamiento de la diabetes.

Importancia del Día Mundial de la Diabetes

El objetivo de esta celebración es alertar sobre el creciente número de personas que viven con diabetes en el mundo. En las últimas tres décadas, el número de afectados ha aumentado de 108 millones a 420 millones.

Lamentablemente, muchas personas no saben que tienen diabetes, lo que dificulta un tratamiento temprano y adecuado. De hecho, se estima que aproximadamente el 40% de quienes la padecen no son conscientes de su condición, lo cual aumenta el riesgo de complicaciones graves a largo plazo, incluyendo problemas en el corazón, los riñones y la vista.

La diabetes tiene un alto impacto en la calidad y esperanza de vida , por lo que para prevenir la enfermedad se debe educar y sensibilizar a la población, además de mantener hábitos saludables , como una buena alimentación y la actividad física.

Tema 2024: “Rompiendo barreras, cerrando brechas”

Cada año, el Día Mundial de la Diabetes gira en torno a un tema específico. En 2024, el lema “Rompiendo barreras, cerrando brechas” invita al compromiso global para reducir el riesgo de diabetes y garantizar un acceso igualitario a un tratamiento adecuado y de calidad.

Este tema, además de buscar que más personas con diabetes reciban la atención que necesitan, también fomenta una mayor igualdad en el acceso a medicamentos y recursos, como la insulina, que es necesaria para quienes padecen diabetes tipo 1.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede regular correctamente los niveles de glucosa, es decir, azúcar en la sangre. Normalmente, la insulina, una hormona producida por el páncreas, permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como fuente de energía.

Sin embargo, en personas con diabetes, este proceso no ocurre de forma adecuada: o bien el cuerpo no produce insulina, no la produce en suficiente cantidad, o no puede usarla correctamente. Como resultado, los niveles de glucosa en la sangre se mantienen elevados, lo que puede dañar órganos y tejidos con el tiempo .

Cómo conmemorar el Día Mundial de la Diabetes

Estas son algunas maneras de unirse a esta campaña de concienciación:

Informarse y compartir: Investiga sobre la diabetes y difunde la información en redes sociales o entre familiares y amigos. Usa el símbolo del círculo azul, color oficial de la campaña, y el hashtag #DíaMundialDeLaDiabetes para aumentar la visibilidad de la causa.

Participar en eventos locales: En muchas comunidades, se organizan actividades como caminatas, pruebas gratuitas de glucosa y charlas educativas. Participar en estos eventos contribuye a la creación de una mayor conciencia colectiva.

Asistir a talleres de nutrición y ejercicio: La alimentación saludable y el ejercicio son clave en la prevención y manejo de la diabetes. Participar en charlas de nutrición o en clases de actividad física es una forma de integrar hábitos saludables en la vida diaria.

Apoyar a personas con diabetes: Si tienes familiares o amigos que viven con esta condición, mostrar comprensión y ofrecer tu apoyo es un gran gesto. Preguntarles cómo puedes ayudar puede hacer una diferencia en su vida diaria.

Iluminar en azul: Tanto a nivel personal como institucional, se pueden decorar o iluminar espacios en azul para mostrar apoyo. Esta actividad ayuda a crear un impacto visual y a recordar la importancia del cuidado de la salud.

La importancia de la prevención y la educación

El Día Mundial de la Diabetes hace hincapié en la prevención por medio de estilos de vida saludables, como una alimentación balanceada y la actividad física, pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que es la más común.

La detección temprana también es fundamental, ya que permite un manejo más efectivo de la enfermedad y evita complicaciones graves.

El 14 de noviembre es una oportunidad para recordar el impacto de la diabetes y promover cambios significativos en la salud pública.

Muchas personas que viven con #diabetes no saben que la tienen. Sin diagnóstico ni tratamiento, puede provocar complicaciones de salud y muerte prematura.



Hagamos que la educación, diagnóstico y tratamiento de diabetes estén disponibles para todos:

