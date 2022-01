Pura López Colomé explora los sentidos desde la poesía

La autora Pura López Colomé presenta su libro “Borrosa Imago Mundi” editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). En dicha obra, la escritora toma los conceptos del eco y la reverberación para ahondar en los sentidos, con los cuales crea metáforas y analogías sobre memoria y territorio.

“Son poemas inspirados en los sentidos, y qué quiero decir con esto, que cualquier cosa puede detonar la inspiración, puede ser un recuerdo, un sueño, un dolor, un insulto, una experiencia religiosa o un mal encuentro. En este caso, son momentos de percepción y de meditación que han ocurrido gracias a ellos, son poemas míos de este tipo, en diálogo con poemas de otros autores, que yo creo están inspirados de manera semejante. Y los reuní en esos cinco territorios de los cinco sentidos pensando en que el cuerpo es el vehículo que se nos dio para conocernos y para conocer el mundo, y quizá, aproximarnos a la dignidad”.

Enamorada de la lectura

Sobre el reto de hacer una vinculación de su prosa en esta obra con la de los autores que la inspiran, resalta que es una práctica “de mover el abanico” al estar leyendo por mucho tiempo, “porque esto es algo que nunca voy a dejar de hacer mientras tenga vida y sentidos que lo permitan. Siempre digo, a lo mejor de una manera exagerada, que podría yo dejar de escribir, pero que si me quitan la lectura me matan. Entonces, soy una lectora insaciable de principio a final del día, así que tengo muchos años leyendo literatura y poesía, además de estar ahondando en los poemas de otros poetas. Entonces, este libro en realidad lo que pretende es ser un CANTO -ampliamente con mayúsculas- a la poesía”.

En cuanto a su percepción de los conceptos del eco y la reverberación desde su vena creativa, confiesa que así como lo define el diccionario, el eco es un sonido que rebota del que se produjo originalmente, “es una especie de diálogo del sonido, y en el caso de la reverberación, es el mismo sonido al proyectarse y rebotar con otra superficie, y esa puede ser la otra sensibilidad de quien escribe y en el momento que rebota ahí, se transforma en algo irreconocible. Entonces, eso que entra en diálogo, ya está creando una tercera entidad, ya es otro poema que se creó a partir de estos dos, y en ese sentido, yo considero que esa es la poesía, por eso es que seguimos leyendo con la misma intensidad a Shakespeare y las revelaciones de William Blake, Emily Dickinson o Sor Juana, incluso a otros poetas de esta generación de jóvenes que podrían estar en diálogo con Sor Juana o conmigo”.

Las metáforas y las analogías en “Borrosa Imago Mundi” representan esas emociones que el cuerpo percibe a través de los sentidos, que trastocan al interior generando un eco en la memoria. “Cuántas cosas no has escuchado y que las sigues recordando y que todavía se clavan en tu sensibilidad, por ejemplo, algo que ocurrió en la naturaleza y que estaba en diálogo con algo que estaba ocurriendo dentro de tu casa”. Señala que estar abiertos a estas percepciones requieren de poner atención, pero que también es una bondad el no estar al pendiente de todo porque sería “desquiciante”. “No hay casualidades, las cosas están resonando entre sí todo el tiempo y se clavan en tu sensibilidad, porque no hay nada más evocador que un sonido, ya no digamos uno transformado en música o poema”.

De hecho, de todos los sentidos, el oído para ella es el privilegiado, “la música siempre ha estado conmigo desde muy niña, tal vez soy una música frustrada en el fondo y esa ha sido mi gran inspiración, por eso es que la música del verso y la cadencia se me hace tan esencial en la poesía”.

Todos los sentidos son muy importantes, si falta uno, se desarrollan más los otros. Incluso son capaces de que el ser imagine y perciba emociones en un lugar en el que nunca ha estado, pero que con leer, escuchar o sentir, lo puede visualizar. Pura finaliza al decir que estos conceptos, ideas y percepciones son una fuente abundante de creatividad y seguirá recurriendo a ellos.