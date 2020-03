Presentan las "Fábulas feministas" de Suniti Namjoshi

La editorial Paraíso Perdido lanzó el libro “Fábulas feministas y otros textos”, de la autora Suniti Namjoshi, originaria de la India. El texto fue seleccionado por motivo del país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) del año pasado, donde la India fue el país invitado de honor.

“Conocí a Suniti por la antología de Angela Carter, ‘Wayward Girls and Wicked Women’, hace muchos años, y me maravilló su estilo. Cuando Ave (Barrera) empezó a buscar una autora de la India por iniciativa de la editorial Paraíso Perdido con motivo de la FIL, me comentó que no había traducción al español de la obra de la autora en extenso (solo un libro por una editorial universitaria española), y a partir de entonces decidimos embarcarnos en el proyecto de traducir una antología de sus obras más representativas”, detalla Lola Horner, traductora del libro junto a la escritora Ave Barrera.

El libro está compuesto por una selección de las obras más importantes de Suniti, así como por introducciones de la propia autora donde comparte su proceso creativo. “Me conmovió su frescura, me estimuló su imaginación y me asombró la manera en que utiliza motivos conocidos de maneras completamente nuevas”, comenta Horner respecto a las letras de la autora india.

La traducción del libro fue “compleja, emocionante y desafiante a la vez. La dimensión formal del texto está muy trabajada, y era una gran responsabilidad, sobre todo en la poesía, intentar conservar el ritmo y la cadencia. En términos del contenido, implicó documentarnos acerca de los tropos mitológicos que la autora utiliza así como intentar preservar el espíritu del texto sin sacrificar claridad”.

Por el lado de los aportes literarios de las fábulas, Horner afirma que “la sensibilidad con la que aborda temas que nos afectan a todas las mujeres desde una perspectiva única, la capacidad de llegar al mundo emotivo del lector apelando a la dimensión de infancia y su carácter universal, pese a que se escribe desde condiciones culturales específicas. También me parecen un gran aporte los prólogos a cada una de las obras, donde podemos echar un vistazo al proceso creativo de la autora”.

Visibilizar la voz de mujeres

Por otro lado, la traductora contó que participará en el paro del próximo lunes “porque me parece importantísimo visibilizar la voz de las mujeres dentro de los espacios laborales y de cuidados. Es imprescindible transformar el clima de violencia en que vivimos”.

Además, comenta algunas de las acciones que se pueden realizar para la equidad de género “en términos literarios: procurar una paridad tanto en los jurados como en las becas y los premios literarios. Fomentar la inclusión de la literatura escrita por mujeres dentro de la Literatura en mayúsculas, y no como un subgénero o un gueto autoral. Promover prácticas de lectura equitativas y que conlleven la inclusión y la diversidad, tanto a nivel de formación de lectores como dentro de la industria editorial”.

