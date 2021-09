Después de año y medio de veda teatral, las luces de las marquesinas de Broadway se han encendido y ahora se prepara para realizar este domingo la entrega número 74 de los Premios Tony, donde se reconocerá lo mejor de la industria teatral en las temporadas 2019-2020.

“Ha sido un año muy complicado y polémico”

"Los premios representan la palabra comunidad, esa es la clave en todo esto. El que se empiece a reactivar Broadway poco a poco y el que se vaya a realizar esta ceremonia, es una manera de estimular y fomentar este concepto de comunidad, porque al final de cuentas más allá de que el musical que gana va a seguir en Broadway y va a tener más público; el hecho de reunirnos a productores, actores y demás creativos, es una forma de que empecemos a conectar unos con otros, esa es la clave para el regreso a la actividad", dijo el productor mexicano radicado en Nueva York, Jaime Lozano.

Premios Tony: ¿Qué veremos en la ceremonia?

Se trata de la primera ceremonia de los Tony Awards después de la pandemia, la cual puso en jaque a la industria teatral de todo el mundo, lo que le dará un significado especial y por lo tanto será una edición diferente, comenzando porque el evento se realizará en dos partes, primero será la entrega de las preseas en las categorías individuales, teniendo como conductora a la actriz y cantante Audra McDonald.

Posteriormente se realizará un espectáculo titulado Broadway’s Back!, con el cual se festeja el regreso a la actividad teatral en Nueva York, con números de los musicales con mayor tradición y los tres montajes nominados en esta categoría (Jagged Little Pill, Moulin Rouge! The Musical y Tina: The Tina Turner Musical), además de entregar los premios de las ternas Mejor Musical, Mejor Resurgimiento de una Obra y Mejor Obra.

"El regreso de Broadway va a ser lento, han vuelto pocos musicales, el público poco a poco va a ir perdiendo el miedo y definitivamente tenemos que celebrar que estamos regresando. Nos acaba de llegar un mail para informarnos que la fiesta que sigue después de la ceremonia y que se realiza año con año, por cuestiones de salud el gobierno de la ciudad de Nueva York no lo permitió, pero está bien, porque el regreso debe ser con cautela si no queremos que nos suceda lo que en otros países, donde reinician las cosa y a la semana tienen que cancelar porque hubo contagios, así que creo que están tomando buenas decisiones y se está haciendo de la manera adecuada".

Jaime Lozano, quien ha formado parte de proyectos como The Yellow Brick Road, In the Heights y Children of Salt; comentó que una de las cosas que causó conflicto en esta edición de los Tony, es que al enfrentarse a una situación extraordinaria, donde las temporadas de las obras y los musicales se vieron interrumpidas abruptamente, además de los estrenos pospuestos o cancelados, al momento de armar las ternas las cosas no estuvieron sencillas.

"Ha sido un año muy complicado y polémico, porque hubo musicales que oficialmente nunca abrieron por la pandemia, entonces creo que no se adaptaron bien las cosas a la situación que estamos viviendo, hubo musicales y obras que tuvieron un número de funciones pero como nunca tuvieron sus opening night oficial no fueron considerados para la ceremonia, o para poder ser nominados (como sucedió con West Side Story y Girl from the North Country), pero es lo que tenemos ahora y son las decisiones que se tomaron, lo que queremos es que la fiesta suceda y que de aquí en adelante podamos ver un nuevo Broadway".

"Es una entrega diferente, en el sentido de que muchos actores y actrices que pudieron ser nominados o considerados no lo fueron, pero creo que lo más importante más allá de si es justo o no, es que los artistas, el público y los productores ya estamos hambrientos de poder decir que ya estamos de regreso, entonces el simple hecho de que se realice la ceremonia hay que verlo como un triunfo, porque la única manera de salir adelante es estar todos juntos".

Para este productor mexicano, que ha impulsado carreras de figuras como Mauricio Martínez en Estados Unidos, además de haber colaborado con artistas de la talla de Bianca Marroquín, Jaime Camil, Valeria Lynch, Natalia Sosa, por mencionar algunas; este es un momento fundamental para realizar cambios en la meca del teatro, donde se den las condiciones para que en escena se vean historias que involucren a comunidades como las latinas o las asiáticas que se han visto discriminadas en esta industria.

"La Broadway League y The American Theater Wing, que son los que realizan los Premios Tony, están poniendo su esfuerzo en que haya más diversidad, esa es la expectativa que tenemos, que las cosas empiecen a ser diferentes y estos premios sean un inicio y un indicio de eso".

¿A qué hora y dónde ver los Premios Tony 2021 en México?

La 74ª edición de los Premios Tony se llevarán a cabo el 26 de septiembre, desde el Winter Garden Theater de Broadway y podrá ser visto en México a través del canal Film&Arts, a partir de las 18 horas.

AC