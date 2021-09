Policía duda en localizar el retrete de oro robado de Maurizio Cattelan

Durante la madrugada del 14 de septiembre de 2019, un inodoro de oro de 18 quilates fue sustraído de Blenheim Palace, la mansión en la campiña inglesa donde nació el exprimer ministro británico Winston Churchill.

La pieza, valuada en 1.25 millones de dólares, era una obra de arte titulada "America" del italiano Maurizio Cattelan. En aquel entonces, la policía inglesa detuvo a un hombre de 66 años en la escena del robo y a un hombre de 36 años, unos días después.

Sin embargo, han pasado los años y no hay ningún detenido por el crimen, que estiman fue organizado por un grupo de personas, y la esperanza de encontrar la obra comienza a desvanecerse.

"¿Volveremos a ver este inodoro? Honestamente me pregunto si aún mantiene su forma original. Si tienes esa gran cantidad de oro, creo que es factible creer que alguien ya logró deshacerlo de una u otra forma", declaró Matthew Barber, policía de la Comisión de Crimen de la policía de Thames Valley, a la BBC.

El hurto del inodoro, que estaba conectado a las tuberías y era usado por el público, causó daños graves en el inmueble, que está catalogado como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Cuando Cattelan se enteró del robo en 2019, declaró que esperaba se tratara de un acto al estilo de Robin Hood.

"Cuando me despertaron para darme la noticia pensé que era una broma: '¿quién va a ser tan idiota como para robar un inodoro?', pensé. Se me olvidó durante una fracción de segundo que era de oro. Quiero ser positivo y pensar que este robo está inspirado por la ideología de Robin Hood", personaje de ficción que robaba a los ricos para entregar su botín a los pobres, dijo el artista al diario New York Times, en aquel entonces.

