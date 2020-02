Poesía y música para meditar

Anan Nodedt lanzó el álbum “Encuentros”, poemas meditativos musicalizados por Amado Espinoza. Los nueve sencillos que componen la producción son el fruto de una escritura de cerca de dos decenios, de los cuales Anan platicó: “Empecé a escribir poesías meditativas. No tengo una formación académica como escritor o filósofo, pero comencé a escribir dentro del género propio al que llamo poesía meditativa”.

En entrevista, agregó: “Para mí el espacio de meditación es separarme cada vez más de toda la identidad que absorbí desde que nací. Comencé a preguntarme qué ocurre si yo no tengo nada de eso, cómo es mirar la vida sin ninguna de esas cargas”.

Originario de Uruguay, Nodedt comentó sobre su labor en la meditación: “Todo mi trabajo está abocado al viaje interno, a las capas del inconsciente. Yo estudié arquitectura pero luego me desligué totalmente en el sentido pedagógico, me fui a un estudio del ser humano, por más de 20 años. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento interno. Me he formado en el chamanismo vivencial, en la psicología transpersonal, en la meditación, siempre para tener diferentes acercamientos para ver qué ocurre en nuestra mente”.



Anan y Amado han sido amigos desde hace más de 15 años. Incluso Anan fue músico de una de las agrupaciones de Espinoza: “Era flautista, hicimos una amistad muy profunda. Hace un año vino a México a visitarme y al enterarse de que tenía estos textos me propuso ponerles música”.

Así nació el proyecto “Encuentros”, disponible en plataformas digitales. La música es una fusión de instrumentos, desde arpas, cello, piano y violín, con instrumentos prehispánicos.

Alista evento

Anan Nodedt radica en Tapalpa, con diez años de vivir en el país: “He recorrido medio planeta, siempre acercándome a personas con sabiduría y conocimiento para mostrarme puntos que yo no veo, con sus diferentes técnicas y herramientas”.

Trabaja en 17 países, en Asia, Latinoamérica y Europa. Las labores siempre son con grupos relativamente pequeños (no más de 20 personas).

Para Anan, la meditación es importante para contrarrestar el medio ambiente emocional en el que vivimos: “El estrés es la epidemia del siglo XXI, junto con la depresión. Son hermanas, tienen una relación muy profunda, como la diabetes y el asma, tienen algo en común desde el aspecto emocional: las emociones no expresadas. A nuestras sociedades no les gusta que alguien sea expresivo”.

En Tapalpa Anan organiza el evento anual Sendero del Guerrero Interior, un encuentro con sesiones de terapia y meditación tendrá lugar el próximo mayo. Mayores informes en el sitio web www.leiza-anan.com